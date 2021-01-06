Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,25% - до 2,0907 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0907
|
1 Российский рубль
|
0.0229
|
1 Австралийский доллар
|
1.3208
|
1 Аргентинское песо
|
0.0200
|
1 Белорусский рубль
|
0.6583
|
1 Бразильский реал
|
0.3222
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1133
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1564
|
1 Чешская крона
|
0.0800
|
100 Чилийских песо
|
0.2432
|
1 Китайский юань
|
0.2633
|
1 Датская крона
|
0.2810
|
1 Грузинский лари
|
0.5144
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.3149
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0122
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2078
|
1 Швейцарский франк
|
1.9354
|
1 Израильский шекель
|
0.5310
|
1 Канадский доллар
|
1.3416
|
1 Кувейтский динар
|
5.6000
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4236
|
1 Мексиканское песо
|
0.0854
|
1 Молдавский лей
|
0.0988
|
1 Египетский фунт
|
0.1083
|
1 Норвежская крона
|
0.2008
|
100 Узбекских сум
|
0.0163
|
1 Польский злотый
|
0.4614
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2896
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4615
|
1 Турецкая лира
|
0.2301
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0607
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0598
|
100 Японских йен
|
1.6544
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2343
|
Золото (1 унция)
|
3307.5455
|
Серебро (1 унция)
|
46.4499
|
Платина (1 унция)
|
1865.9200
|
Палладий (1 унция)
|
4165.4590