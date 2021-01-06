Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,25% - до 2,0907 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0229 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2.0907 1 Российский рубль 0.0229 1 Австралийский доллар 1.3208 1 Аргентинское песо 0.0200 1 Белорусский рубль 0.6583 1 Бразильский реал 0.3222 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1133 100 Вон Республики Корея 0.1564 1 Чешская крона 0.0800 100 Чилийских песо 0.2432 1 Китайский юань 0.2633 1 Датская крона 0.2810 1 Грузинский лари 0.5144 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0232 1 Британский фунт стерлингов 2.3149 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.2078 1 Швейцарский франк 1.9354 1 Израильский шекель 0.5310 1 Канадский доллар 1.3416 1 Кувейтский динар 5.6000 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0204 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4236 1 Мексиканское песо 0.0854 1 Молдавский лей 0.0988 1 Египетский фунт 0.1083 1 Норвежская крона 0.2008 100 Узбекских сум 0.0163 1 Польский злотый 0.4614 1 Сингапурский доллар 1.2896 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4615 1 Турецкая лира 0.2301 1 Тайваньский доллар 0.0607 1 Таджикский сомони 0.1504 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0598 100 Японских йен 1.6544 1 Новозеландский доллар 1.2343 Золото (1 унция) 3307.5455 Серебро (1 унция) 46.4499 Платина (1 унция) 1865.9200 Палладий (1 унция) 4165.4590 Подпишитесь на наш Telegram канал

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