Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, до 1,7989, курс рубля - на 0,4%, до 0,0275 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7989
|
1 Российский рубль
|
0,0275
|
1 Австралийский доллар
|
1,1631
|
1 Аргентинское песо
|
0,0101
|
1 Белорусский рубль
|
0,6732
|
1 Бразильский реал
|
0,3257
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0983
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1317
|
1 Чешская крона
|
0,0738
|
100 Чилийских песо
|
0,1924
|
1 Китайский юань
|
0,2444
|
1 Датская крона
|
0,2419
|
1 Грузинский лари
|
0,6296
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0209
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0981
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1655
|
1 Швейцарский франк
|
1,8184
|
1 Израильский шекель
|
0,4953
|
1 Канадский доллар
|
1,2688
|
1 Кувейтский динар
|
5,5468
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3893
|
1 Мексиканское песо
|
0,0878
|
1 Молдавский лей
|
0,0872
|
1 Египетский фунт
|
0,0692
|
1 Норвежская крона
|
0,1749
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3850
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2638
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2582
|
1 Турецкая лира
|
0,0912
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0559
|
1 Таджикский сомони
|
0,1678
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2653
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0932
|
Золото (1 унция)
|
3075,0535
|
Серебро (1 унция)
|
39,5779
|
Платина (1 унция)
|
1741,7520
|
Палладий (1 унция)
|
3268,5645