Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, до 1,7989, курс рубля - на 0,4%, до 0,0275 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7989 1 Российский рубль 0,0275 1 Австралийский доллар 1,1631 1 Аргентинское песо 0,0101 1 Белорусский рубль 0,6732 1 Бразильский реал 0,3257 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0983 100 Вон Республики Корея 0,1317 1 Чешская крона 0,0738 100 Чилийских песо 0,1924 1 Китайский юань 0,2444 1 Датская крона 0,2419 1 Грузинский лари 0,6296 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0209 1 Британский фунт стерлингов 2,0981 100 Индонезийских рупий 0, 0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1655 1 Швейцарский франк 1,8184 1 Израильский шекель 0,4953 1 Канадский доллар 1,2688 1 Кувейтский динар 5,5468 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3893 1 Мексиканское песо 0,0878 1 Молдавский лей 0,0872 1 Египетский фунт 0,0692 1 Норвежская крона 0,1749 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3850 1 Сингапурский доллар 1,2638 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2582 1 Турецкая лира 0,0912 1 Тайваньский доллар 0,0559 1 Таджикский сомони 0,1678 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,2653 1 Новозеландский доллар 1,0932 Золото (1 унция) 3075,0535 Серебро (1 унция) 39,5779 Платина (1 унция) 1741,7520 Палладий (1 унция) 3268,5645 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.12.2022)