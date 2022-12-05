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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 декабря 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, до 1,7989, курс рубля - на 0,4%, до 0,0275 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7989

1 Российский рубль

0,0275

1 Австралийский доллар

1,1631

1 Аргентинское песо

0,0101

1 Белорусский рубль

0,6732

1 Бразильский реал

0,3257

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0983

100 Вон Республики Корея

0,1317

1 Чешская крона

0,0738

100 Чилийских песо

0,1924

1 Китайский юань

0,2444

1 Датская крона

0,2419

1 Грузинский лари

0,6296

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0209

1 Британский фунт стерлингов

2,0981

100 Индонезийских рупий

0, 0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1655

1 Швейцарский франк

1,8184

1 Израильский шекель

0,4953

1 Канадский доллар

1,2688

1 Кувейтский динар

5,5468

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3893

1 Мексиканское песо

0,0878

1 Молдавский лей

0,0872

1 Египетский фунт

0,0692

1 Норвежская крона

0,1749

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3850

1 Сингапурский доллар

1,2638

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2582

1 Турецкая лира

0,0912

1 Тайваньский доллар

0,0559

1 Таджикский сомони

0,1678

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2653

1 Новозеландский доллар

1,0932

Золото (1 унция)

3075,0535

Серебро (1 унция)

39,5779

Платина (1 унция)

1741,7520

Палладий (1 унция)

3268,5645
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.12.2022)

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