Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9638, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0237 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9638
|
1 Российский рубль
|
0,0237
|
1 Австралийский доллар
|
1,2567
|
1 Аргентинское песо
|
0,0170
|
1 Белорусский рубль
|
0,6914
|
1 Бразильский реал
|
0,3034
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1116
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1435
|
1 Чешская крона
|
0,0775
|
100 Чилийских песо
|
0,2088
|
1 Китайский юань
|
0, 2656
|
1 Датская крона
|
0,2641
|
1 Грузинский лари
|
0, 5376
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2941
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1977
|
1 Швейцарский франк
|
1,8627
|
1 Израильский шекель
|
0, 5473
|
1 Канадский доллар
|
1,3643
|
1 Кувейтский динар
|
5,6338
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4088
|
1 Мексиканское песо
|
0,0826
|
1 Молдавский лей
|
0,0971
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1986
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4272
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2577
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3962
|
1 Турецкая лира
|
0,1751
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0650
|
100 Японских йен
|
1,4960
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2061
|
Золото (1 унция)
|
3050,7095
|
Серебро (1 унция)
|
40,5272
|
Платина (1 унция)
|
1758,8965
|
Палладий (1 унция)
|
3452,0965