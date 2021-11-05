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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 ноября 2021 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9638, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0237 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9638

1 Российский рубль

0,0237

1 Австралийский доллар

1,2567

1 Аргентинское песо

0,0170

1 Белорусский рубль

0,6914

1 Бразильский реал

0,3034

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1116

100 Вон Республики Корея

0,1435

1 Чешская крона

0,0775

100 Чилийских песо

0,2088

1 Китайский юань

0, 2656

1 Датская крона

0,2641

1 Грузинский лари

0, 5376

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,2941

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1977

1 Швейцарский франк

1,8627

1 Израильский шекель

0, 5473

1 Канадский доллар

1,3643

1 Кувейтский динар

5,6338

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4088

1 Мексиканское песо

0,0826

1 Молдавский лей

0,0971

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1986

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4272

1 Сингапурский доллар

1,2577

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3962

1 Турецкая лира

0,1751

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0650

100 Японских йен

1,4960

1 Новозеландский доллар

1,2061

Золото (1 унция)

3050,7095

Серебро (1 унция)

40,5272

Платина (1 унция)

1758,8965

Палладий (1 унция)

3452,0965
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2021)

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