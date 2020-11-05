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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,7%
Финансы
5 ноября 2020 г. 10:06
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7% - до 1,9956 маната, курс рубля - на 1,9% - до 0,0219 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9956

1 Российский рубль

0.0219

1 Австралийский доллар

1.2182

1 Аргентинское песо

0.0215

1 Белорусский рубль

0.6435

1 Бразильский реал

0.3001

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1070

100 Вон Республики Корея

0.1502

1 Чешская крона

0.0743

100 Чилийских песо

0.2245

1 Китайский юань

0.2554

1 Датская крона

0.2680

1 Грузинский лари

0.5067

1 Гонконгский доллар

0.2192

1 Индийская рупия

0.0229

1 Британский фунт стерлингов

2.2032

100 Индонезийских рупий

0.0118

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1936

1 Швейцарский франк

1.8659

1 Израильский шекель

0.5011

1 Канадский доллар

1.2944

1 Кувейтский динар

5.5556

1 Казахстанский тенге

0.0039

1 Киргизский сом

0.0203

100 Ливанских фунтов

0.1125

1 Малазийский ринггит

0.4093

1 Мексиканское песо

0.0810

1 Молдавский лей

0.0988

1 Египетский фунт

0.1082

1 Норвежская крона

0.1825

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4399

1 Сингапурский доллар

1.2506

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4028

1 Турецкая лира

0.2014

1 Тайваньский доллар

0.0594

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0599

100 Японских йен

1.6301

1 Новозеландский доллар

1.1385

Золото (1 унция)

3241.5175

Серебро (1 унция)

40.9342

Платина (1 унция)

1484.3210

Палладий (1 унция)

3922.9455
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2020)

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