Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7% - до 1,9956 маната, курс рубля - на 1,9% - до 0,0219 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9956
|
1 Российский рубль
|
0.0219
|
1 Австралийский доллар
|
1.2182
|
1 Аргентинское песо
|
0.0215
|
1 Белорусский рубль
|
0.6435
|
1 Бразильский реал
|
0.3001
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1070
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1502
|
1 Чешская крона
|
0.0743
|
100 Чилийских песо
|
0.2245
|
1 Китайский юань
|
0.2554
|
1 Датская крона
|
0.2680
|
1 Грузинский лари
|
0.5067
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2192
|
1 Индийская рупия
|
0.0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2032
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0118
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1936
|
1 Швейцарский франк
|
1.8659
|
1 Израильский шекель
|
0.5011
|
1 Канадский доллар
|
1.2944
|
1 Кувейтский динар
|
5.5556
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0039
|
1 Киргизский сом
|
0.0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4093
|
1 Мексиканское песо
|
0.0810
|
1 Молдавский лей
|
0.0988
|
1 Египетский фунт
|
0.1082
|
1 Норвежская крона
|
0.1825
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4399
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2506
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4028
|
1 Турецкая лира
|
0.2014
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0594
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0599
|
100 Японских йен
|
1.6301
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1385
|
Золото (1 унция)
|
3241.5175
|
Серебро (1 унция)
|
40.9342
|
Платина (1 унция)
|
1484.3210
|
Палладий (1 унция)
|
3922.9455