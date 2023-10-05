Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, составив 1,7885 маната, курс рубля снизился на 0,6% до 0,0170 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7885
|
1 Российский рубль
|
0,0170
|
1 Австралийский доллар
|
1,0832
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5162
|
1 Бразильский реал
|
0,3296
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0881
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1260
|
1 Чешская крона
|
0,0734
|
100 Чилийских песо
|
0,1857
|
1 Китайский юань
|
0,2329
|
1 Датская крона
|
0,2399
|
1 Грузинский лари
|
0,6352
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0665
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1540
|
1 Швейцарский франк
|
1,8595
|
1 Израильский шекель
|
0,4427
|
1 Канадский доллар
|
1,2394
|
1 Кувейтский динар
|
5,4989
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3600
|
1 Мексиканское песо
|
0,0947
|
1 Молдавский лей
|
0,0936
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1550
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,3885
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2414
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2258
|
1 Турецкая лира
|
0,0617
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0464
|
100 Японских йен
|
1,1442
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0113
|
Золото (1 унция)
|
3107,1835
|
Серебро (1 унция)
|
36,0562
|
Платина (1 унция)
|
1484,2700
|
Палладий (1 унция)
|
2015,1205