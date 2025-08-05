Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9648 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,06%, до 2,1314 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9648
|
100 российских рублей
|
2,1314
|
1 австралийский доллар
|
1,0988
|
1 белорусский рубль
|
0,5774
|
1 болгарский лев
|
1,0046
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1224
|
1 чешская крона
|
0,0799
|
1 китайский юань
|
0,2367
|
1 датская крона
|
0,2633
|
1 грузинский лари
|
0,6295
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2585
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1757
|
1 швейцарский франк
|
2,1002
|
1 израильский шекель
|
0,4973
|
1 канадский доллар
|
1,2330
|
1 кувейтский динар
|
5,5606
|
100 казахстанских тенге
|
0,3145
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4922
|
1 молдавский лей
|
0,1001
|
1 норвежская крона
|
0,1654
|
100 узбекских сомов
|
0,0135
|
100 пакистанских рупий
|
0,5992
|
1 польский злотый
|
0,4595
|
1 румынский лей
|
0,3873
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3199
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3163
|
1 Турецкая лира
|
0,0418
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1556
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0028
|
Золото
|
5730,5810
|
Серебро
|
63,5623
|
Платина
|
2253,8345
|
Палладий
|
2049,9450