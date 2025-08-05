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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2025)
Финансы
5 августа 2025 г. 09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9648 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,06%, до 2,1314 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9648

100 российских рублей

2,1314

1 австралийский доллар

1,0988

1 белорусский рубль

0,5774

1 болгарский лев

1,0046

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1224

1 чешская крона

0,0799

1 китайский юань

0,2367

1 датская крона

0,2633

1 грузинский лари

0,6295

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2585

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1757

1 швейцарский франк

2,1002

1 израильский шекель

0,4973

1 канадский доллар

1,2330

1 кувейтский динар

5,5606

100 казахстанских тенге

0,3145

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4922

1 молдавский лей

0,1001

1 норвежская крона

0,1654

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,5992

1 польский злотый

0,4595

1 румынский лей

0,3873

1 сербский динар

0,0168

1 сингапурский доллар

1,3199

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3163

1 Турецкая лира

0,0418

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1556

1 Новозеландский доллар

1,0028

Золото

5730,5810

Серебро

63,5623

Платина

2253,8345

Палладий

2049,9450
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.08.2025)

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