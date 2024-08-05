Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,2% - до 1,8582 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0199 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8582
|
1 Российский рубль
|
0,0199
|
1 Австралийский доллар
|
1,1032
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,2968
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0925
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1253
|
1 Чешская крона
|
0,0733
|
100 Чилийских песо
|
0,1785
|
1 Китайский юань
|
0,2382
|
1 Датская крона
|
0,2490
|
1 Грузинский лари
|
0,6276
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1757
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0105
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1610
|
1 Швейцарский франк
|
2,0011
|
1 Израильский шекель
|
0,4459
|
1 Канадский доллар
|
1,2250
|
1 Кувейтский динар
|
5,5731
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3861
|
1 Мексиканское песо
|
0,0859
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,0349
|
1 Норвежская крона
|
0,1546
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4324
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2861
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2588
|
1 Турецкая лира
|
0,0512
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0521
|
1 Таджикский сомони
|
0,1594
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1874
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0103
|
Золото (1 унция)
|
4167,6265
|
Серебро (1 унция)
|
48,5520
|
Платина (1 унция)
|
1617,9920
|
Палладиум (1 унция)
|
1506,9905