Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/5339cd04-cb34-31f0-be02-1374ac1aa57f.png https://static.report.az/photo/5339cd04-cb34-31f0-be02-1374ac1aa57f.png

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,2% - до 1,8582 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0199 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8582 1 Российский рубль 0,0199 1 Австралийский доллар 1,1032 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2968 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0925 100 Вон Республики Корея 0,1253 1 Чешская крона 0,0733 100 Чилийских песо 0,1785 1 Китайский юань 0,2382 1 Датская крона 0,2490 1 Грузинский лари 0,6276 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1757 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1610 1 Швейцарский франк 2,0011 1 Израильский шекель 0,4459 1 Канадский доллар 1,2250 1 Кувейтский динар 5,5731 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3861 1 Мексиканское песо 0,0859 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1546 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4324 1 Сингапурский доллар 1,2861 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2588 1 Турецкая лира 0,0512 1 Тайваньский доллар 0,0521 1 Таджикский сомони 0,1594 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1874 1 Новозеландский доллар 1,0103 Золото (1 унция) 4167,6265 Серебро (1 унция) 48,5520 Платина (1 унция) 1617,9920 Палладиум (1 унция) 1506,9905 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.08.2024)