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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 августа 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,2% - до 1,8582 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0199 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8582

1 Российский рубль

0,0199

1 Австралийский доллар

1,1032

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2968

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0925

100 Вон Республики Корея

0,1253

1 Чешская крона

0,0733

100 Чилийских песо

0,1785

1 Китайский юань

0,2382

1 Датская крона

0,2490

1 Грузинский лари

0,6276

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1757

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1610

1 Швейцарский франк

2,0011

1 Израильский шекель

0,4459

1 Канадский доллар

1,2250

1 Кувейтский динар

5,5731

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3861

1 Мексиканское песо

0,0859

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1546

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4324

1 Сингапурский доллар

1,2861

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2588

1 Турецкая лира

0,0512

1 Тайваньский доллар

0,0521

1 Таджикский сомони

0,1594

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1874

1 Новозеландский доллар

1,0103

Золото (1 унция)

4167,6265

Серебро (1 унция)

48,5520

Платина (1 унция)

1617,9920

Палладиум (1 унция)

1506,9905
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.08.2024)

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