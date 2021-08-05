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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2021)
Финансы
5 августа 2021 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 2,0122 маната, курс рубля не изменился - 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0122

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2570

1 Аргентинское песо

0,0176

1 Белорусский рубль

0,6749

1 Бразильский реал

0,3289

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1184

100 Вон Республики Корея

0,1489

1 Чешская крона

0,0791

100 Чилийских песо

0,2196

1 Китайский юань

0,2630

1 Датская крона

0,2706

1 Грузинский лари

0,5493

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3617

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1974

1 Швейцарский франк

1,8738

1 Израильский шекель

0,5289

1 Канадский доллар

1,3569

1 Кувейтский динар

5,6601

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4027

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1924

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4423

1 Сингапурский доллар

1,2584

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4263

1 Турецкая лира

0,2003

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0632

100 Японских йен

1,5498

1 Новозеландский доллар

1,1988

Золото (1 унция)

3078,9210

Серебро (1 унция)

43,1970

Платина (1 унция)

1733,4730

Палладий (1 унция)

4508,4340
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.08.2021)

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