Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 2,0122 маната, курс рубля не изменился - 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0122
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,2570
|
1 Аргентинское песо
|
0,0176
|
1 Белорусский рубль
|
0,6749
|
1 Бразильский реал
|
0,3289
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1184
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1489
|
1 Чешская крона
|
0,0791
|
100 Чилийских песо
|
0,2196
|
1 Китайский юань
|
0,2630
|
1 Датская крона
|
0,2706
|
1 Грузинский лари
|
0,5493
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3617
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1974
|
1 Швейцарский франк
|
1,8738
|
1 Израильский шекель
|
0,5289
|
1 Канадский доллар
|
1,3569
|
1 Кувейтский динар
|
5,6601
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4027
|
1 Мексиканское песо
|
0,0851
|
1 Молдавский лей
|
0,0953
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1924
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4423
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2584
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4263
|
1 Турецкая лира
|
0,2003
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0612
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0632
|
100 Японских йен
|
1,5498
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1988
|
Золото (1 унция)
|
3078,9210
|
Серебро (1 унция)
|
43,1970
|
Платина (1 унция)
|
1733,4730
|
Палладий (1 унция)
|
4508,4340