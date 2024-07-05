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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 июля 2024 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8397 маната, курс рубля понизился на 0,5% - до 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8397

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1447

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3099

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0932

100 Вон Республики Корея

0,1233

1 Чешская крона

0,0732

100 Чилийских песо

0,1817

1 Китайский юань

0,2339

1 Датская крона

0,2466

1 Грузинский лари

0,6149

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1709

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1622

1 Швейцарский франк

1,8921

1 Израильский шекель

0,4555

1 Канадский доллар

1,2493

1 Кувейтский динар

5,5539

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3611

1 Мексиканское песо

0,0941

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,0354

1 Норвежская крона

0,1610

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4294

1 Сингапурский доллар

1,2590

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2382

1 Турецкая лира

0,0521

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1571

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0419

100 Японских йен

1,0582

1 Новозеландский доллар

1,0403

Золото (1 унция)

4018,6725

Серебро (1 унция)

52,0022

Платина (1 унция)

1708,0325

Палладиум (1 унция)

1746,9625
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.07.2024)

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