Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8397 маната, курс рубля понизился на 0,5% - до 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8397 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1447 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3099 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0932 100 Вон Республики Корея 0,1233 1 Чешская крона 0,0732 100 Чилийских песо 0,1817 1 Китайский юань 0,2339 1 Датская крона 0,2466 1 Грузинский лари 0,6149 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1709 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1622 1 Швейцарский франк 1,8921 1 Израильский шекель 0,4555 1 Канадский доллар 1,2493 1 Кувейтский динар 5,5539 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3611 1 Мексиканское песо 0,0941 1 Молдавский лей 0,0953 1 Египетский фунт 0,0354 1 Норвежская крона 0,1610 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4294 1 Сингапурский доллар 1,2590 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2382 1 Турецкая лира 0,0521 1 Тайваньский доллар 0,0524 1 Таджикский сомони 0,1571 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0419 100 Японских йен 1,0582 1 Новозеландский доллар 1,0403 Золото (1 унция) 4018,6725 Серебро (1 унция) 52,0022 Платина (1 унция) 1708,0325 Палладиум (1 унция) 1746,9625 Подпишитесь на наш Telegram канал