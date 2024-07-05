Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8397 маната, курс рубля понизился на 0,5% - до 0,0191 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8397
|
1 Российский рубль
|
0,0191
|
1 Австралийский доллар
|
1,1447
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3099
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0932
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1233
|
1 Чешская крона
|
0,0732
|
100 Чилийских песо
|
0,1817
|
1 Китайский юань
|
0,2339
|
1 Датская крона
|
0,2466
|
1 Грузинский лари
|
0,6149
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1709
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0104
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1622
|
1 Швейцарский франк
|
1,8921
|
1 Израильский шекель
|
0,4555
|
1 Канадский доллар
|
1,2493
|
1 Кувейтский динар
|
5,5539
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0198
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3611
|
1 Мексиканское песо
|
0,0941
|
1 Молдавский лей
|
0,0953
|
1 Египетский фунт
|
0,0354
|
1 Норвежская крона
|
0,1610
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4294
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2590
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2382
|
1 Турецкая лира
|
0,0521
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0524
|
1 Таджикский сомони
|
0,1571
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0419
|
100 Японских йен
|
1,0582
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0403
|
Золото (1 унция)
|
4018,6725
|
Серебро (1 унция)
|
52,0022
|
Платина (1 унция)
|
1708,0325
|
Палладиум (1 унция)
|
1746,9625