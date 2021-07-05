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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 июля 2021 г. 09:48
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% - до 2,0151, курс рубля сохранился на уровне 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0151

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2775

1 Аргентинское песо

0,0177

1 Белорусский рубль

0,6693

1 Бразильский реал

0,3360

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1193

100 Вон Республики Корея

0,1504

1 Чешская крона

0,0788

100 Чилийских песо

0,2311

1 Китайский юань

0,2631

1 Датская крона

0,2710

1 Грузинский лари

0,5397

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3497

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1988

1 Швейцарский франк

1,8429

1 Израильский шекель

0, 5201

1 Канадский доллар

1,3770

1 Кувейтский динар

5,6412

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4090

1 Мексиканское песо

0,0858

1 Молдавский лей

0,0941

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,1974

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4471

1 Сингапурский доллар

1,2625

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4207

1 Турецкая лира

0,1958

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0621

100 Японских йен

1,5297

1 Новозеландский доллар

1,1928

Золото (1 унция)

3038,3335

Серебро (1 унция)

45,1308

Платина (1 унция)

1866,9485

Палладий (1 унция)

4758,1300
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.07.2021)

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