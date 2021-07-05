Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% - до 2,0151, курс рубля сохранился на уровне 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0151 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,2775 1 Аргентинское песо 0,0177 1 Белорусский рубль 0,6693 1 Бразильский реал 0,3360 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1193 100 Вон Республики Корея 0,1504 1 Чешская крона 0,0788 100 Чилийских песо 0,2311 1 Китайский юань 0,2631 1 Датская крона 0,2710 1 Грузинский лари 0,5397 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3497 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1988 1 Швейцарский франк 1,8429 1 Израильский шекель 0, 5201 1 Канадский доллар 1,3770 1 Кувейтский динар 5,6412 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4090 1 Мексиканское песо 0,0858 1 Молдавский лей 0,0941 1 Египетский фунт 0,1085 1 Норвежская крона 0,1974 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4471 1 Сингапурский доллар 1,2625 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4207 1 Турецкая лира 0,1958 1 Тайваньский доллар 0,0609 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0621 100 Японских йен 1,5297 1 Новозеландский доллар 1,1928 Золото (1 унция) 3038,3335 Серебро (1 унция) 45,1308 Платина (1 унция) 1866,9485 Палладий (1 унция) 4758,1300 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.07.2021)