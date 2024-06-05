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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 июня 2024 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8498 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8498

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1323

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3215

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0909

100 Вон Республики Корея

0,1241

1 Чешская крона

0,0748

100 Чилийских песо

0,1873

1 Китайский юань

0,2346

1 Датская крона

0,2480

1 Грузинский лари

0,6089

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1717

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1632

1 Швейцарский франк

1,9081

1 Израильский шекель

0,4609

1 Канадский доллар

1,2434

1 Кувейтский динар

5,5508

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3617

1 Мексиканское песо

0,0954

1 Молдавский лей

0,0966

1 Египетский фунт

0,0359

1 Норвежская крона

0,1611

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4294

1 Сингапурский доллар

1,2628

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2541

1 Турецкая лира

0,0521

1 Тайваньский доллар

0,0526

1 Таджикский сомони

0,1562

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0422

100 Японских йен

1,0926

1 Новозеландский доллар

1,0519

Золото (1 унция)

3975,1525

Серебро (1 унция)

50,5325

Платина (1 унция)

1684,8615

Палладиум (1 унция)

1578,0250
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.06.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.06.2024)

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