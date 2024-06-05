Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8498 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8498 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1323 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3215 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0909 100 Вон Республики Корея 0,1241 1 Чешская крона 0,0748 100 Чилийских песо 0,1873 1 Китайский юань 0,2346 1 Датская крона 0,2480 1 Грузинский лари 0,6089 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1717 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1632 1 Швейцарский франк 1,9081 1 Израильский шекель 0,4609 1 Канадский доллар 1,2434 1 Кувейтский динар 5,5508 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3617 1 Мексиканское песо 0,0954 1 Молдавский лей 0,0966 1 Египетский фунт 0,0359 1 Норвежская крона 0,1611 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4294 1 Сингапурский доллар 1,2628 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2541 1 Турецкая лира 0,0521 1 Тайваньский доллар 0,0526 1 Таджикский сомони 0,1562 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0422 100 Японских йен 1,0926 1 Новозеландский доллар 1,0519 Золото (1 унция) 3975,1525 Серебро (1 унция) 50,5325 Платина (1 унция) 1684,8615 Палладиум (1 унция) 1578,0250 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.06.2024)