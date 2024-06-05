Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8498 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0191 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8498
|
1 Российский рубль
|
0,0191
|
1 Австралийский доллар
|
1,1323
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3215
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0909
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1241
|
1 Чешская крона
|
0,0748
|
100 Чилийских песо
|
0,1873
|
1 Китайский юань
|
0,2346
|
1 Датская крона
|
0,2480
|
1 Грузинский лари
|
0,6089
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1717
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0104
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1632
|
1 Швейцарский франк
|
1,9081
|
1 Израильский шекель
|
0,4609
|
1 Канадский доллар
|
1,2434
|
1 Кувейтский динар
|
5,5508
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3617
|
1 Мексиканское песо
|
0,0954
|
1 Молдавский лей
|
0,0966
|
1 Египетский фунт
|
0,0359
|
1 Норвежская крона
|
0,1611
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4294
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2628
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2541
|
1 Турецкая лира
|
0,0521
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0526
|
1 Таджикский сомони
|
0,1562
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0422
|
100 Японских йен
|
1,0926
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0519
|
Золото (1 унция)
|
3975,1525
|
Серебро (1 унция)
|
50,5325
|
Платина (1 унция)
|
1684,8615
|
Палладиум (1 унция)
|
1578,0250