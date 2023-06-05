О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,62%, составив 1,8184 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0210 маната.
Финансы
5 июня 2023 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,62%, составив 1,8184 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0210 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8184

1 Российский рубль

0,0210

1 Австралийский доллар

1,1224

1 Аргентинское песо

0,0071

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3428

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0869

100 Вон Республики Корея

0,1300

1 Чешская крона

0,0770

100 Чилийских песо

0,2127

1 Китайский юань

0,2392

1 Датская крона

0,2441

1 Грузинский лари

0,6489

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1130

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1570

1 Швейцарский франк

1,8677

1 Израильский шекель

0,4547

1 Канадский доллар

1,2648

1 Кувейтский динар

5,5232

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3715

1 Мексиканское песо

0,0969

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1542

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4051

1 Сингапурский доллар

1,2581

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2681

1 Турецкая лира

0,0805

1 Тайваньский доллар

0,0553

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2133

1 Новозеландский доллар

1,0301

Золото (1 унция)

3306,5850

Серебро (1 унция)

40,0308

Платина (1 унция)

1716,8640

Палладиум (1 унция)

2416,8815
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.06.2023)

Экслюзивные новости

Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
2 июня 2023 г. 14:51
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi