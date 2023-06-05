Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,62%, составив 1,8184 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0210 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8184
|
1 Российский рубль
|
0,0210
|
1 Австралийский доллар
|
1,1224
|
1 Аргентинское песо
|
0,0071
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3428
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0869
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1300
|
1 Чешская крона
|
0,0770
|
100 Чилийских песо
|
0,2127
|
1 Китайский юань
|
0,2392
|
1 Датская крона
|
0,2441
|
1 Грузинский лари
|
0,6489
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1130
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1570
|
1 Швейцарский франк
|
1,8677
|
1 Израильский шекель
|
0,4547
|
1 Канадский доллар
|
1,2648
|
1 Кувейтский динар
|
5,5232
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3715
|
1 Мексиканское песо
|
0,0969
|
1 Молдавский лей
|
0,0958
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1542
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4051
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2581
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2681
|
1 Турецкая лира
|
0,0805
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0553
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2133
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0301
|
Золото (1 унция)
|
3306,5850
|
Серебро (1 унция)
|
40,0308
|
Платина (1 унция)
|
1716,8640
|
Палладиум (1 унция)
|
2416,8815