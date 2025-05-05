Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,9274 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,2%, до 2,0529 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9274
|
100 российских рублей
|
2,0529
|
1 австралийский доллар
|
1,0998
|
1 белорусский рубль
|
0,5543
|
1 болгарский лев
|
0,9825
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1231
|
1 чешская крона
|
0,0774
|
1 китайский юань
|
0,2338
|
1 датская крона
|
0,2583
|
1 грузинский лари
|
0,6193
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 индийская рупия
|
0,0202
|
1 британский фунт
|
2,2603
|
10 000 иранских риалов
|
0,0317
|
1 шведская крона
|
0,1769
|
1 швейцарский франк
|
2,0651
|
1 израильский шекель
|
0,4703
|
1 канадский доллар
|
1,2321
|
1 кувейтский динар
|
5,5443
|
100 казахстанских тенге
|
0,3290
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4770
|
1 молдавский лей
|
0,0993
|
1 норвежская крона
|
0,1635
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6046
|
1 польский злотый
|
0,4506
|
1 румынский лей
|
0,3868
|
1 сербский динар
|
0,0164
|
1 сингапурский доллар
|
1,3163
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3019
|
1 Турецкая лира
|
0,0441
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1792
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0160
|
Золото
|
5536,8065
|
Серебро
|
54,7642
|
Платина
|
1643,4070
|
Палладий
|
1628,3280