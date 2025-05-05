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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 мая 2025 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,9274 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,2%, до 2,0529 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9274

100 российских рублей

2,0529

1 австралийский доллар

1,0998

1 белорусский рубль

0,5543

1 болгарский лев

0,9825

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1231

1 чешская крона

0,0774

1 китайский юань

0,2338

1 датская крона

0,2583

1 грузинский лари

0,6193

1 гонконгский доллар

0,2193

1 индийская рупия

0,0202

1 британский фунт

2,2603

10 000 иранских риалов

0,0317

1 шведская крона

0,1769

1 швейцарский франк

2,0651

1 израильский шекель

0,4703

1 канадский доллар

1,2321

1 кувейтский динар

5,5443

100 казахстанских тенге

0,3290

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4770

1 молдавский лей

0,0993

1 норвежская крона

0,1635

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6046

1 польский злотый

0,4506

1 румынский лей

0,3868

1 сербский динар

0,0164

1 сингапурский доллар

1,3163

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3019

1 Турецкая лира

0,0441

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1792

1 Новозеландский доллар

1,0160

Золото

5536,8065

Серебро

54,7642

Платина

1643,4070

Палладий

1628,3280
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.05.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.05.2025)

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