Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8048, курс рубля вырос на 4% - до 0,0258 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8048, курс рубля вырос на 4% - до 0,0258 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8048 1 Российский рубль 0,0258 1 Австралийский доллар 1,2300 1 Аргентинское песо 0,0147 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3455 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1097 100 Вон Республики Корея 0,1353 1 Чешская крона 0,0734 100 Чилийских песо 0,1990 1 Китайский юань 0, 2573 1 Датская крона 0,2425 1 Грузинский лари 0,5598 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0224 1 Британский фунт стерлингов 2,1342 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1745 1 Швейцарский франк 1,7474 1 Израильский шекель 0,5077 1 Канадский доллар 1,3360 1 Кувейтский динар 5,5478 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0205 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3920 1 Мексиканское песо 0,0848 1 Молдавский лей 0,0912 1 Египетский фунт 0,0920 1 Норвежская крона 0,1842 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3873 1 Сингапурский доллар 1,2369 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2807 1 Турецкая лира 0,1152 1 Тайваньский доллар 0,0577 1 Таджикский сомони 0,1361 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0575 100 Японских йен 1,3153 1 Новозеландский доллар 1,1114 Золото (1 унция) 3231,2750 Серебро (1 унция) 39,3093 Платина (1 унция) 1703,6720 Палладий (1 унция) 3858,9915 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook