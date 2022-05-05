Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8048, курс рубля вырос на 4% - до 0,0258 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8048
|
1 Российский рубль
|
0,0258
|
1 Австралийский доллар
|
1,2300
|
1 Аргентинское песо
|
0,0147
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3455
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1097
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1353
|
1 Чешская крона
|
0,0734
|
100 Чилийских песо
|
0,1990
|
1 Китайский юань
|
0, 2573
|
1 Датская крона
|
0,2425
|
1 Грузинский лари
|
0,5598
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0224
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1342
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1745
|
1 Швейцарский франк
|
1,7474
|
1 Израильский шекель
|
0,5077
|
1 Канадский доллар
|
1,3360
|
1 Кувейтский динар
|
5,5478
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0205
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3920
|
1 Мексиканское песо
|
0,0848
|
1 Молдавский лей
|
0,0912
|
1 Египетский фунт
|
0,0920
|
1 Норвежская крона
|
0,1842
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3873
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2369
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2807
|
1 Турецкая лира
|
0,1152
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0577
|
1 Таджикский сомони
|
0,1361
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0575
|
100 Японских йен
|
1,3153
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1114
|
Золото (1 унция)
|
3231,2750
|
Серебро (1 унция)
|
39,3093
|
Платина (1 унция)
|
1703,6720
|
Палладий (1 унция)
|
3858,9915