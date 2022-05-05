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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8048, курс рубля вырос на 4% - до 0,0258 маната.
Финансы
5 мая 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8048, курс рубля вырос на 4% - до 0,0258 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8048

1 Российский рубль

0,0258

1 Австралийский доллар

1,2300

1 Аргентинское песо

0,0147

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3455

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1097

100 Вон Республики Корея

0,1353

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1990

1 Китайский юань

0, 2573

1 Датская крона

0,2425

1 Грузинский лари

0,5598

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0224

1 Британский фунт стерлингов

2,1342

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1745

1 Швейцарский франк

1,7474

1 Израильский шекель

0,5077

1 Канадский доллар

1,3360

1 Кувейтский динар

5,5478

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0205

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3920

1 Мексиканское песо

0,0848

1 Молдавский лей

0,0912

1 Египетский фунт

0,0920

1 Норвежская крона

0,1842

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3873

1 Сингапурский доллар

1,2369

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2807

1 Турецкая лира

0,1152

1 Тайваньский доллар

0,0577

1 Таджикский сомони

0,1361

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0575

100 Японских йен

1,3153

1 Новозеландский доллар

1,1114

Золото (1 унция)

3231,2750

Серебро (1 унция)

39,3093

Платина (1 унция)

1703,6720

Палладий (1 унция)

3858,9915
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.05.2022)

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