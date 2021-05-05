Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 2,0439 маната, курс рубля вырос на 0,44% до 0,0227 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0439
|
1 Российский рубль
|
0,0227
|
1 Австралийский доллар
|
1,3147
|
1 Аргентинское песо
|
0,0181
|
1 Белорусский рубль
|
0,6626
|
1 Бразильский реал
|
0,3123
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1178
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1512
|
1 Чешская крона
|
0,0791
|
100 Чилийских песо
|
0,2422
|
1 Китайский юань
|
0,2626
|
1 Датская крона
|
0,2749
|
1 Грузинский лари
|
0,4942
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3648
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2007
|
1 Швейцарский франк
|
1,8623
|
1 Израильский шекель
|
0,5208
|
1 Канадский доллар
|
1,3833
|
1 Кувейтский динар
|
5,6392
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4131
|
1 Мексиканское песо
|
0,0842
|
1 Молдавский лей
|
0,0957
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,2045
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4486
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2735
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4342
|
1 Турецкая лира
|
0,2044
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0612
|
100 Японских йен
|
1,5554
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2188
|
Золото (1 унция)
|
3029,4255
|
Серебро (1 унция)
|
45,1413
|
Платина (1 унция)
|
2107,8640
|
Палладий (1 унция)
|
5097,0420