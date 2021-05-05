Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2021)

Курс евро повысился на 0,15% - до 2,0439 маната, курс рубля вырос на 0,44% до 0,0227 маната

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 2,0439 маната, курс рубля вырос на 0,44% до 0,0227 маната.