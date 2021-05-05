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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2021) Курс евро повысился на 0,15% - до 2,0439 маната, курс рубля вырос на 0,44% до 0,0227 маната
Финансы
5 мая 2021 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 2,0439 маната, курс рубля вырос на 0,44% до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0439

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,3147

1 Аргентинское песо

0,0181

1 Белорусский рубль

0,6626

1 Бразильский реал

0,3123

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1178

100 Вон Республики Корея

0,1512

1 Чешская крона

0,0791

100 Чилийских песо

0,2422

1 Китайский юань

0,2626

1 Датская крона

0,2749

1 Грузинский лари

0,4942

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3648

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2007

1 Швейцарский франк

1,8623

1 Израильский шекель

0,5208

1 Канадский доллар

1,3833

1 Кувейтский динар

5,6392

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4131

1 Мексиканское песо

0,0842

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2045

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4486

1 Сингапурский доллар

1,2735

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4342

1 Турецкая лира

0,2044

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0612

100 Японских йен

1,5554

1 Новозеландский доллар

1,2188

Золото (1 унция)

3029,4255

Серебро (1 унция)

45,1413

Платина (1 унция)

2107,8640

Палладий (1 унция)

5097,0420
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.05.2021)

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