Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, составив 1,8620 маната, курс рубля упал на 1,4% - до 0,0214 маната.