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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 апреля 2023 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, составив 1,8620 маната, курс рубля упал на 1,4% - до 0,0214 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8620

1 Российский рубль

0,0214

1 Австралийский доллар

1,1464

1 Аргентинское песо

0,0081

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3351

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0949

100 Вон Республики Корея

0,1294

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2103

1 Китайский юань

0,2471

1 Датская крона

0,2499

1 Грузинский лари

0,6680

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1223

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1653

1 Швейцарский франк

1,8766

1 Израильский шекель

0,4741

1 Канадский доллар

1,2642

1 Кувейтский динар

5,5462

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3867

1 Мексиканское песо

0,0938

1 Молдавский лей

0,0930

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1649

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,3980

1 Сингапурский доллар

1,2823

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2920

1 Турецкая лира

0,0884

1 Тайваньский доллар

0,0558

1 Таджикский сомони

0,1562

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2910

1 Новозеландский доллар

1,0794

Золото (1 унция)

3439,8395

Серебро (1 унция)

42,5601

Платина (1 унция)

1747,7105

Палладий (1 унция)

2490,5085
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.04.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.04.2023)

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