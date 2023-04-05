Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, составив 1,8620 маната, курс рубля упал на 1,4% - до 0,0214 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8620
|
1 Российский рубль
|
0,0214
|
1 Австралийский доллар
|
1,1464
|
1 Аргентинское песо
|
0,0081
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3351
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0949
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1294
|
1 Чешская крона
|
0,0793
|
100 Чилийских песо
|
0,2103
|
1 Китайский юань
|
0,2471
|
1 Датская крона
|
0,2499
|
1 Грузинский лари
|
0,6680
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1223
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1653
|
1 Швейцарский франк
|
1,8766
|
1 Израильский шекель
|
0,4741
|
1 Канадский доллар
|
1,2642
|
1 Кувейтский динар
|
5,5462
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3867
|
1 Мексиканское песо
|
0,0938
|
1 Молдавский лей
|
0,0930
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1649
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3980
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2823
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2920
|
1 Турецкая лира
|
0,0884
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0558
|
1 Таджикский сомони
|
0,1562
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2910
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0794
|
Золото (1 унция)
|
3439,8395
|
Серебро (1 унция)
|
42,5601
|
Платина (1 унция)
|
1747,7105
|
Палладий (1 унция)
|
2490,5085