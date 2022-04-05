Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,76% - до 1,8639, курс рубля вырос на 2,51% - до 0,0204 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8639 1 Российский рубль 0,0204 1 Австралийский доллар 1,2931 1 Аргентинское песо 0,0152 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3700 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1166 100 Вон Республики Корея 0,1404 1 Чешская крона 0,0766 100 Чилийских песо 0,2181 1 Китайский юань 0,2672 1 Датская крона 0,2506 1 Грузинский лари 0,5511 1 Гонконгский доллар 0,2170 1 Индийская рупия 0,0225 1 Британский фунт стерлингов 2,2302 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1802 1 Швейцарский франк 1,8346 1 Израильский шекель 0,5304 1 Канадский доллар 1,3620 1 Кувейтский динар 5,5875 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4033 1 Мексиканское песо 0,0858 1 Молдавский лей 0,0927 1 Египетский фунт 0,0933 1 Норвежская крона 0,1949 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,4029 1 Сингапурский доллар 1,2529 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3408 1 Турецкая лира 0,1157 1 Тайваньский доллар 0,0593 1 Таджикский сомони 0,1360 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,3870 1 Новозеландский доллар 1,1858 Золото (1 унция) 3277,3705 Серебро (1 унция) 41,5888 Платина (1 унция) 1676,6845 Палладий (1 унция) 3894,9720 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.04.2022)