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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 апреля 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,76% - до 1,8639, курс рубля вырос на 2,51% - до 0,0204 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8639

1 Российский рубль

0,0204

1 Австралийский доллар

1,2931

1 Аргентинское песо

0,0152

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3700

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1166

100 Вон Республики Корея

0,1404

1 Чешская крона

0,0766

100 Чилийских песо

0,2181

1 Китайский юань

0,2672

1 Датская крона

0,2506

1 Грузинский лари

0,5511

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2302

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1802

1 Швейцарский франк

1,8346

1 Израильский шекель

0,5304

1 Канадский доллар

1,3620

1 Кувейтский динар

5,5875

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4033

1 Мексиканское песо

0,0858

1 Молдавский лей

0,0927

1 Египетский фунт

0,0933

1 Норвежская крона

0,1949

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,4029

1 Сингапурский доллар

1,2529

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3408

1 Турецкая лира

0,1157

1 Тайваньский доллар

0,0593

1 Таджикский сомони

0,1360

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3870

1 Новозеландский доллар

1,1858

Золото (1 унция)

3277,3705

Серебро (1 унция)

41,5888

Платина (1 унция)

1676,6845

Палладий (1 унция)

3894,9720
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.04.2022)

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