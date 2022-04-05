Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,76% - до 1,8639, курс рубля вырос на 2,51% - до 0,0204 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8639
|
1 Российский рубль
|
0,0204
|
1 Австралийский доллар
|
1,2931
|
1 Аргентинское песо
|
0,0152
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3700
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1166
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1404
|
1 Чешская крона
|
0,0766
|
100 Чилийских песо
|
0,2181
|
1 Китайский юань
|
0,2672
|
1 Датская крона
|
0,2506
|
1 Грузинский лари
|
0,5511
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2302
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1802
|
1 Швейцарский франк
|
1,8346
|
1 Израильский шекель
|
0,5304
|
1 Канадский доллар
|
1,3620
|
1 Кувейтский динар
|
5,5875
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0198
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4033
|
1 Мексиканское песо
|
0,0858
|
1 Молдавский лей
|
0,0927
|
1 Египетский фунт
|
0,0933
|
1 Норвежская крона
|
0,1949
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,4029
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2529
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3408
|
1 Турецкая лира
|
0,1157
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0593
|
1 Таджикский сомони
|
0,1360
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,3870
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1858
|
Золото (1 унция)
|
3277,3705
|
Серебро (1 унция)
|
41,5888
|
Платина (1 унция)
|
1676,6845
|
Палладий (1 унция)
|
3894,9720