Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,8446 маната, курс рубля вырос на 0,5% и составил 0,0186 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8446
|
1 Российский рубль
|
0,0186
|
1 Австралийский доллар
|
1,1053
|
1 Аргентинское песо
|
0,0020
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3436
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0892
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1274
|
1 Чешская крона
|
0,0727
|
100 Чилийских песо
|
0,1743
|
1 Китайский юань
|
0,2362
|
1 Датская крона
|
0,2475
|
1 Грузинский лари
|
0,6406
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1564
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1638
|
1 Швейцарский франк
|
1,9198
|
1 Израильский шекель
|
0,4753
|
1 Канадский доллар
|
1,2517
|
1 Кувейтский динар
|
5,5265
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3597
|
1 Мексиканское песо
|
0,1002
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1606
|
100 Узбекских сумов
|
0,0136
|
1 Польский злотый
|
0,4266
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2652
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2583
|
1 Турецкая лира
|
0,0538
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0538
|
1 Таджикский сомони
|
0,1552
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0443
|
100 Японских йен
|
1,1295
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0349
|
Золото (1 унция)
|
3596,3585
|
Серебро (1 унция)
|
40,3325
|
Платина (1 унция)
|
1519,0435
|
Палладиум (1 унция)
|
1620,2445