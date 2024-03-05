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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 марта 2024 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 1,8446 маната, курс рубля вырос на 0,5% и составил 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8446

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1053

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3436

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0892

100 Вон Республики Корея

0,1274

1 Чешская крона

0,0727

100 Чилийских песо

0,1743

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2475

1 Грузинский лари

0,6406

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1564

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1638

1 Швейцарский франк

1,9198

1 Израильский шекель

0,4753

1 Канадский доллар

1,2517

1 Кувейтский динар

5,5265

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3597

1 Мексиканское песо

0,1002

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1606

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4266

1 Сингапурский доллар

1,2652

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2583

1 Турецкая лира

0,0538

1 Тайваньский доллар

0,0538

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0443

100 Японских йен

1,1295

1 Новозеландский доллар

1,0349

Золото (1 унция)

3596,3585

Серебро (1 унция)

40,3325

Платина (1 унция)

1519,0435

Палладиум (1 унция)

1620,2445
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.03.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.03.2024)

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