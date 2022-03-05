Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,99%, до 1,8578, курс рубля - на 10,97%, до 0,0138 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8578
|
1 Российский рубль
|
0,0138
|
1 Австралийский доллар
|
1,2529
|
1 Аргентинское песо
|
0,0157
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3356
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1105
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1400
|
1 Чешская крона
|
0,0723
|
100 Чилийских песо
|
0,2110
|
1 Китайский юань
|
0,2690
|
1 Датская крона
|
0,2498
|
1 Грузинский лари
|
0,5075
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0223
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2491
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1725
|
1 Швейцарский франк
|
1,8545
|
1 Израильский шекель
|
0,5185
|
1 Канадский доллар
|
1,3354
|
1 Кувейтский динар
|
5,6045
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0033
|
1 Киргизский сом
|
0,0179
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4069
|
1 Мексиканское песо
|
0,0811
|
1 Молдавский лей
|
0,0925
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1899
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3795
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2496
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3548
|
1 Турецкая лира
|
0,1197
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0604
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0563
|
100 Японских йен
|
1,4806
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1663
|
Золото (1 унция)
|
3350,1815
|
Серебро (1 унция)
|
43,6909
|
Платина (1 унция)
|
1917,7105
|
Палладий (1 унция)
|
5119,5415