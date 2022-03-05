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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 марта 2022 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,99%, до 1,8578, курс рубля - на 10,97%, до 0,0138 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8578

1 Российский рубль

0,0138

1 Австралийский доллар

1,2529

1 Аргентинское песо

0,0157

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3356

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1105

100 Вон Республики Корея

0,1400

1 Чешская крона

0,0723

100 Чилийских песо

0,2110

1 Китайский юань

0,2690

1 Датская крона

0,2498

1 Грузинский лари

0,5075

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2491

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1725

1 Швейцарский франк

1,8545

1 Израильский шекель

0,5185

1 Канадский доллар

1,3354

1 Кувейтский динар

5,6045

1 Казахстанский тенге

0,0033

1 Киргизский сом

0,0179

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4069

1 Мексиканское песо

0,0811

1 Молдавский лей

0,0925

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1899

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3795

1 Сингапурский доллар

1,2496

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3548

1 Турецкая лира

0,1197

1 Тайваньский доллар

0,0604

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4806

1 Новозеландский доллар

1,1663

Золото (1 унция)

3350,1815

Серебро (1 унция)

43,6909

Платина (1 унция)

1917,7105

Палладий (1 унция)

5119,5415
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.03.2022)

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