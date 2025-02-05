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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 февраля 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,71% - до 1,7643 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,87% - до 1,6887 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7643

100 российских рублей

1,6887

1 австралийский доллар

1,0623

1 белорусский рубль

0,4991

1 болгарский лев

0,9018

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1174

1 чешская крона

0,0701

1 китайский юань

0,2334

1 датская крона

0,2365

1 грузинский лари

0,6013

1 гонконгский доллар

0,2182

1 индийская рупия

0,0195

1 британский фунт

2,1203

10 000 иранских риалов

0,0295

1 шведская крона

0,1549

1 швейцарский франк

1,8779

1 израильский шекель

0,4774

1 канадский доллар

1,1856

1 кувейтский динар

5,5106

100 казахстанских тенге

0,3275

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4333

1 молдавский лей

0,0910

1 норвежская крона

0,1512

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6094

1 польский злотый

0,4192

1 румынский лей

0,3545

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2566

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2126

1 Турецкая лира

0,0473

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1085

1 Новозеландский доллар

0,9616

Золото

4854,4350

Серебро

54,8896

Платина

1655,3495

Палладий

1682,7110
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.02.2025)

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