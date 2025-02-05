Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,71% - до 1,7643 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,87% - до 1,6887 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7643 100 российских рублей 1,6887 1 австралийский доллар 1,0623 1 белорусский рубль 0,4991 1 болгарский лев 0,9018 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1174 1 чешская крона 0,0701 1 китайский юань 0,2334 1 датская крона 0,2365 1 грузинский лари 0,6013 1 гонконгский доллар 0,2182 1 индийская рупия 0,0195 1 британский фунт 2,1203 10 000 иранских риалов 0,0295 1 шведская крона 0,1549 1 швейцарский франк 1,8779 1 израильский шекель 0,4774 1 канадский доллар 1,1856 1 кувейтский динар 5,5106 100 казахстанских тенге 0,3275 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4333 1 молдавский лей 0,0910 1 норвежская крона 0,1512 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6094 1 польский злотый 0,4192 1 румынский лей 0,3545 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2566 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2126 1 Турецкая лира 0,0473 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0408 100 Японских йен 1,1085 1 Новозеландский доллар 0,9616 Золото 4854,4350 Серебро 54,8896 Платина 1655,3495 Палладий 1682,7110 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram