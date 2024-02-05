Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,9% - до 1,8316 маната, курс рубля упал на 1,1% и составил 0,0186 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8316 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,1053 1 Аргентинское песо 0,0021 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3421 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0897 100 Вон Республики Корея 0,1275 1 Чешская крона 0,0734 100 Чилийских песо 0,1791 1 Китайский юань 0,2362 1 Датская крона 0,2457 1 Грузинский лари 0,6385 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1429 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1616 1 Швейцарский франк 1,9582 1 Израильский шекель 0,4646 1 Канадский доллар 1,2614 1 Кувейтский динар 5,5232 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3574 1 Мексиканское песо 0,0989 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1599 100 Узбекских сумов 0,0137 1 Польский злотый 0,4238 1 Сингапурский доллар 1,2642 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2658 1 Турецкая лира 0,0557 1 Тайваньский доллар 0,0542 1 Таджикский сомони 0,1552 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0453 100 Японских йен 1,1449 1 Новозеландский доллар 1,0316 Золото (1 унция) 3451,2125 Серебро (1 унция) 38,2917 Платина (1 унция) 1524,1690 Палладиум (1 унция) 1592,7895 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.02.2024)