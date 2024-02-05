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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 февраля 2024 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,9% - до 1,8316 маната, курс рубля упал на 1,1% и составил 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8316

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1053

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3421

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0897

100 Вон Республики Корея

0,1275

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1791

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2457

1 Грузинский лари

0,6385

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1429

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1616

1 Швейцарский франк

1,9582

1 Израильский шекель

0,4646

1 Канадский доллар

1,2614

1 Кувейтский динар

5,5232

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3574

1 Мексиканское песо

0,0989

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1599

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4238

1 Сингапурский доллар

1,2642

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2658

1 Турецкая лира

0,0557

1 Тайваньский доллар

0,0542

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0453

100 Японских йен

1,1449

1 Новозеландский доллар

1,0316

Золото (1 унция)

3451,2125

Серебро (1 унция)

38,2917

Платина (1 унция)

1524,1690

Палладиум (1 унция)

1592,7895
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.02.2024)

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