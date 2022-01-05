Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9191, курс рубля снизился на 1,7% - до 0,0225 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9191
|
1 Российский рубль
|
0,0225
|
1 Австралийский доллар
|
1,2294
|
1 Аргентинское песо
|
0,0165
|
1 Белорусский рубль
|
0,6583
|
1 Бразильский реал
|
0,2991
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1059
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1418
|
1 Чешская крона
|
0,0778
|
100 Чилийских песо
|
0,2006
|
1 Китайский юань
|
0, 2668
|
1 Датская крона
|
0,2580
|
1 Грузинский лари
|
0,5493
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2995
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1870
|
1 Швейцарский франк
|
1,8550
|
1 Израильский шекель
|
0, 5498
|
1 Канадский доллар
|
1,3370
|
1 Кувейтский динар
|
5,6158
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4056
|
1 Мексиканское песо
|
0,0827
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1917
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4205
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2535
|
1 Саудовский риал
|
0,4525
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3742
|
1 Турецкая лира
|
0,1263
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0615
|
1 Таджикский сомони
|
0,1511
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0620
|
100 Японских йен
|
1,4647
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1563
|
Золото (1 унция)
|
3085,5680
|
Серебро (1 унция)
|
39,0515
|
Платина (1 унция)
|
1652,7740
|
Палладий (1 унция)
|
3185,9955