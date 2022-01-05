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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9191, курс рубля снизился на 1,7% - до 0,0225 маната.
Финансы
5 января 2022 г. 09:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9191, курс рубля снизился на 1,7% - до 0,0225 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9191

1 Российский рубль

0,0225

1 Австралийский доллар

1,2294

1 Аргентинское песо

0,0165

1 Белорусский рубль

0,6583

1 Бразильский реал

0,2991

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1059

100 Вон Республики Корея

0,1418

1 Чешская крона

0,0778

100 Чилийских песо

0,2006

1 Китайский юань

0, 2668

1 Датская крона

0,2580

1 Грузинский лари

0,5493

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,2995

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1870

1 Швейцарский франк

1,8550

1 Израильский шекель

0, 5498

1 Канадский доллар

1,3370

1 Кувейтский динар

5,6158

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4056

1 Мексиканское песо

0,0827

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1917

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4205

1 Сингапурский доллар

1,2535

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3742

1 Турецкая лира

0,1263

1 Тайваньский доллар

0,0615

1 Таджикский сомони

0,1511

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0620

100 Японских йен

1,4647

1 Новозеландский доллар

1,1563

Золото (1 унция)

3085,5680

Серебро (1 унция)

39,0515

Платина (1 унция)

1652,7740

Палладий (1 унция)

3185,9955
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.01.2022)

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