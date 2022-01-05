Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9191, курс рубля снизился на 1,7% - до 0,0225 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9191, курс рубля снизился на 1,7% - до 0,0225 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9191 1 Российский рубль 0,0225 1 Австралийский доллар 1,2294 1 Аргентинское песо 0,0165 1 Белорусский рубль 0,6583 1 Бразильский реал 0,2991 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1059 100 Вон Республики Корея 0,1418 1 Чешская крона 0,0778 100 Чилийских песо 0,2006 1 Китайский юань 0, 2668 1 Датская крона 0,2580 1 Грузинский лари 0,5493 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,2995 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1870 1 Швейцарский франк 1,8550 1 Израильский шекель 0, 5498 1 Канадский доллар 1,3370 1 Кувейтский динар 5,6158 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4056 1 Мексиканское песо 0,0827 1 Молдавский лей 0,0954 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1917 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4205 1 Сингапурский доллар 1,2535 1 Саудовский риал 0,4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3742 1 Турецкая лира 0,1263 1 Тайваньский доллар 0,0615 1 Таджикский сомони 0,1511 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0620 100 Японских йен 1,4647 1 Новозеландский доллар 1,1563 Золото (1 унция) 3085,5680 Серебро (1 унция) 39,0515 Платина (1 унция) 1652,7740 Палладий (1 унция) 3185,9955 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.01.2022)