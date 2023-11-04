Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,99% - до 1,8243 маната, курс рубля - на 0,55% - до 0,0184 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8243
|
1 Российский рубль
|
0,0184
|
1 Австралийский доллар
|
1,1072
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3467
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0931
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1286
|
1 Чешская крона
|
0,0747
|
100 Чилийских песо
|
0,1942
|
1 Китайский юань
|
0,2337
|
1 Датская крона
|
0,2445
|
1 Грузинский лари
|
0,6280
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1047
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1560
|
1 Швейцарский франк
|
1,8914
|
1 Израильский шекель
|
0,4334
|
1 Канадский доллар
|
1,2447
|
1 Кувейтский динар
|
5,5023
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3595
|
1 Мексиканское песо
|
0,0973
|
1 Молдавский лей
|
0,0942
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1539
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,4095
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2553
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2349
|
1 Турецкая лира
|
0,0598
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1554
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0469
|
100 Японских йен
|
1,1380
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0197
|
Золото (1 унция)
|
3387,5050
|
Серебро (1 унция)
|
39,4646
|
Платина (1 унция)
|
1589,0750
|
Палладиум (1 унция)
|
19075,0345