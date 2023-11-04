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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 ноября 2023 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,99% - до 1,8243 маната, курс рубля - на 0,55% - до 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8243

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1072

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3467

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0931

100 Вон Республики Корея

0,1286

1 Чешская крона

0,0747

100 Чилийских песо

0,1942

1 Китайский юань

0,2337

1 Датская крона

0,2445

1 Грузинский лари

0,6280

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1047

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1560

1 Швейцарский франк

1,8914

1 Израильский шекель

0,4334

1 Канадский доллар

1,2447

1 Кувейтский динар

5,5023

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3595

1 Мексиканское песо

0,0973

1 Молдавский лей

0,0942

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1539

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,4095

1 Сингапурский доллар

1,2553

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2349

1 Турецкая лира

0,0598

1 Тайваньский доллар

0,0527

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0469

100 Японских йен

1,1380

1 Новозеландский доллар

1,0197

Золото (1 унция)

3387,5050

Серебро (1 унция)

39,4646

Платина (1 унция)

1589,0750

Палладиум (1 унция)

19075,0345
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.11.2023)

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