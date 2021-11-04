О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9712, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0237 маната.
Финансы
4 ноября 2021 г. 09:11
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9712, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0237 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9712

1 Российский рубль

0,0237

1 Австралийский доллар

1,2674

1 Аргентинское песо

0,0170

1 Белорусский рубль

0,6897

1 Бразильский реал

0,3061

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1112

100 Вон Республики Корея

0,1440

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,2090

1 Китайский юань

0, 2659

1 Датская крона

0,2650

1 Грузинский лари

0, 5381

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3225

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1991

1 Швейцарский франк

1,8641

1 Израильский шекель

0, 5453

1 Канадский доллар

1,3715

1 Кувейтский динар

5,6344

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4092

1 Мексиканское песо

0,0826

1 Молдавский лей

0,0971

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1998

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4301

1 Сингапурский доллар

1,2602

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3998

1 Турецкая лира

0,1762

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0648

100 Японских йен

1,4891

1 Новозеландский доллар

1,2166

Золото (1 унция)

3018,0270

Серебро (1 унция)

40,0861

Платина (1 унция)

1772,9895

Палладий (1 унция)

3447,5150
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.11.2021)

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
28 октября 2021 г. 21:11
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
28 октября 2021 г. 22:23
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
29 октября 2021 г. 02:21
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47
Азербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
ФотоАзербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
3 ноября 2021 г. 08:14
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
31 октября 2021 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi