Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9712, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0237 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9712
|
1 Российский рубль
|
0,0237
|
1 Австралийский доллар
|
1,2674
|
1 Аргентинское песо
|
0,0170
|
1 Белорусский рубль
|
0,6897
|
1 Бразильский реал
|
0,3061
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1112
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1440
|
1 Чешская крона
|
0,0773
|
100 Чилийских песо
|
0,2090
|
1 Китайский юань
|
0, 2659
|
1 Датская крона
|
0,2650
|
1 Грузинский лари
|
0, 5381
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3225
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1991
|
1 Швейцарский франк
|
1,8641
|
1 Израильский шекель
|
0, 5453
|
1 Канадский доллар
|
1,3715
|
1 Кувейтский динар
|
5,6344
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4092
|
1 Мексиканское песо
|
0,0826
|
1 Молдавский лей
|
0,0971
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1998
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4301
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2602
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3998
|
1 Турецкая лира
|
0,1762
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1510
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0648
|
100 Японских йен
|
1,4891
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2166
|
Золото (1 унция)
|
3018,0270
|
Серебро (1 унция)
|
40,0861
|
Платина (1 унция)
|
1772,9895
|
Палладий (1 унция)
|
3447,5150