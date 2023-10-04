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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 октября 2023 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,7800 маната, курс рубля вырос на 0,6% - до 0,0171 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7800

1 Российский рубль

0,0171

1 Австралийский доллар

1,0744

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5163

1 Бразильский реал

0,3290

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0880

100 Вон Республики Корея

0,1250

1 Чешская крона

0,0726

100 Чилийских песо

0,1853

1 Китайский юань

0,2329

1 Датская крона

0,2387

1 Грузинский лари

0,6347

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0540

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1533

1 Швейцарский франк

1,8449

1 Израильский шекель

0,4419

1 Канадский доллар

1,2410

1 Кувейтский динар

5,4975

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3592

1 Мексиканское песо

0,0941

1 Молдавский лей

0,0935

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1552

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,3842

1 Сингапурский доллар

1,2372

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2221

1 Турецкая лира

0,0617

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0464

100 Японских йен

1,1397

1 Новозеландский доллар

1,0033

Золото (1 унция)

3100,1285

Серебро (1 унция)

35,9049

Платина (1 унция)

1475,3025

Палладий (1 унция)

1995,6810
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.10.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.10.2023)

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