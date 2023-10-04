Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,7800 маната, курс рубля вырос на 0,6% - до 0,0171 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7800
|
1 Российский рубль
|
0,0171
|
1 Австралийский доллар
|
1,0744
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5163
|
1 Бразильский реал
|
0,3290
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0880
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1250
|
1 Чешская крона
|
0,0726
|
100 Чилийских песо
|
0,1853
|
1 Китайский юань
|
0,2329
|
1 Датская крона
|
0,2387
|
1 Грузинский лари
|
0,6347
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0540
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1533
|
1 Швейцарский франк
|
1,8449
|
1 Израильский шекель
|
0,4419
|
1 Канадский доллар
|
1,2410
|
1 Кувейтский динар
|
5,4975
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3592
|
1 Мексиканское песо
|
0,0941
|
1 Молдавский лей
|
0,0935
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1552
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,3842
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2372
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2221
|
1 Турецкая лира
|
0,0617
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0524
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0464
|
100 Японских йен
|
1,1397
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0033
|
Золото (1 унция)
|
3100,1285
|
Серебро (1 унция)
|
35,9049
|
Платина (1 унция)
|
1475,3025
|
Палладий (1 унция)
|
1995,6810