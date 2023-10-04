Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,7800 маната, курс рубля вырос на 0,6% - до 0,0171 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7800 1 Российский рубль 0,0171 1 Австралийский доллар 1,0744 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5163 1 Бразильский реал 0,3290 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0880 100 Вон Республики Корея 0,1250 1 Чешская крона 0,0726 100 Чилийских песо 0,1853 1 Китайский юань 0,2329 1 Датская крона 0,2387 1 Грузинский лари 0,6347 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,0540 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1533 1 Швейцарский франк 1,8449 1 Израильский шекель 0,4419 1 Канадский доллар 1,2410 1 Кувейтский динар 5,4975 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3592 1 Мексиканское песо 0,0941 1 Молдавский лей 0,0935 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1552 100 Узбекских сумов 0,0139 1 Польский злотый 0,3842 1 Сингапурский доллар 1,2372 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2221 1 Турецкая лира 0,0617 1 Тайваньский доллар 0,0524 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0464 100 Японских йен 1,1397 1 Новозеландский доллар 1,0033 Золото (1 унция) 3100,1285 Серебро (1 унция) 35,9049 Платина (1 унция) 1475,3025 Палладий (1 унция) 1995,6810 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.10.2023)