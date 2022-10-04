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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 октября 2022 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51%, до 1,6722, курс рубля - на 1,06%, до 0,0287 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6722

1 Российский рубль

0,0287

1 Австралийский доллар

1,1013

1 Аргентинское песо

0,0115

1 Белорусский рубль

0,6702

1 Бразильский реал

0,3288

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0954

100 Вон Республики Корея

0,1191

1 Чешская крона

0,0681

100 Чилийских песо

0,1812

1 Китайский юань

0,2389

1 Датская крона

0,2249

1 Грузинский лари

0,6028

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0209

1 Британский фунт стерлингов

1,9263

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1544

1 Швейцарский франк

1,7151

1 Израильский шекель

0,4808

1 Канадский доллар

1,2494

1 Кувейтский динар

5,4874

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0210

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3657

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0874

1 Египетский фунт

0,0866

1 Норвежская крона

0,1598

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3463

1 Сингапурский доллар

1,1884

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1772

1 Турецкая лира

0,0917

1 Тайваньский доллар

0,0535

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,1743

1 Новозеландский доллар

0,9688

Золото (1 унция)

2889,4390

Серебро (1 унция)

35,4138

Платина (1 унция)

1544,9685

Палладий (1 унция)

3823,1470
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.10.2022)

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