Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51%, до 1,6722, курс рубля - на 1,06%, до 0,0287 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6722
|
1 Российский рубль
|
0,0287
|
1 Австралийский доллар
|
1,1013
|
1 Аргентинское песо
|
0,0115
|
1 Белорусский рубль
|
0,6702
|
1 Бразильский реал
|
0,3288
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0954
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1191
|
1 Чешская крона
|
0,0681
|
100 Чилийских песо
|
0,1812
|
1 Китайский юань
|
0,2389
|
1 Датская крона
|
0,2249
|
1 Грузинский лари
|
0,6028
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0209
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9263
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1544
|
1 Швейцарский франк
|
1,7151
|
1 Израильский шекель
|
0,4808
|
1 Канадский доллар
|
1,2494
|
1 Кувейтский динар
|
5,4874
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0210
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3657
|
1 Мексиканское песо
|
0,0850
|
1 Молдавский лей
|
0,0874
|
1 Египетский фунт
|
0,0866
|
1 Норвежская крона
|
0,1598
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3463
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1884
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1772
|
1 Турецкая лира
|
0,0917
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0535
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,1743
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9688
|
Золото (1 унция)
|
2889,4390
|
Серебро (1 унция)
|
35,4138
|
Платина (1 унция)
|
1544,9685
|
Палладий (1 унция)
|
3823,1470