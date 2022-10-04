Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51%, до 1,6722, курс рубля - на 1,06%, до 0,0287 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6722 1 Российский рубль 0,0287 1 Австралийский доллар 1,1013 1 Аргентинское песо 0,0115 1 Белорусский рубль 0,6702 1 Бразильский реал 0,3288 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0954 100 Вон Республики Корея 0,1191 1 Чешская крона 0,0681 100 Чилийских песо 0,1812 1 Китайский юань 0,2389 1 Датская крона 0,2249 1 Грузинский лари 0,6028 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0209 1 Британский фунт стерлингов 1,9263 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1544 1 Швейцарский франк 1,7151 1 Израильский шекель 0,4808 1 Канадский доллар 1,2494 1 Кувейтский динар 5,4874 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0210 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3657 1 Мексиканское песо 0,0850 1 Молдавский лей 0,0874 1 Египетский фунт 0,0866 1 Норвежская крона 0,1598 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3463 1 Сингапурский доллар 1,1884 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1772 1 Турецкая лира 0,0917 1 Тайваньский доллар 0,0535 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,1743 1 Новозеландский доллар 0,9688 Золото (1 унция) 2889,4390 Серебро (1 унция) 35,4138 Платина (1 унция) 1544,9685 Палладий (1 унция) 3823,1470 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.10.2022)