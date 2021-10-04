Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9711, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9711
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,2356
|
1 Аргентинское песо
|
0,0172
|
1 Белорусский рубль
|
0,6771
|
1 Бразильский реал
|
0,3169
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1140
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1438
|
1 Чешская крона
|
0,0778
|
100 Чилийских песо
|
0,2116
|
1 Китайский юань
|
0, 2638
|
1 Датская крона
|
0,2650
|
1 Грузинский лари
|
0, 5397
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3021
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1942
|
1 Швейцарский франк
|
1,82465
|
1 Израильский шекель
|
0, 5287
|
1 Канадский доллар
|
1,3465
|
1 Кувейтский динар
|
5,6365
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4075
|
1 Мексиканское песо
|
0,0831
|
1 Молдавский лей
|
0,0967
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1969
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4307
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2525
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3999
|
1 Турецкая лира
|
0,1918
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0639
|
100 Японских йен
|
1,5312
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1806
|
Золото (1 унция)
|
2991,2095
|
Серебро (1 унция)
|
38,3316
|
Платина (1 унция)
|
1655,3580
|
Палладий (1 унция)
|
3251,6240