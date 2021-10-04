Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9711, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9711 1 Российский рубль 0,0233 1 Австралийский доллар 1,2356 1 Аргентинское песо 0,0172 1 Белорусский рубль 0,6771 1 Бразильский реал 0,3169 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1140 100 Вон Республики Корея 0,1438 1 Чешская крона 0,0778 100 Чилийских песо 0,2116 1 Китайский юань 0, 2638 1 Датская крона 0,2650 1 Грузинский лари 0, 5397 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3021 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1942 1 Швейцарский франк 1,82465 1 Израильский шекель 0, 5287 1 Канадский доллар 1,3465 1 Кувейтский динар 5,6365 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4075 1 Мексиканское песо 0,0831 1 Молдавский лей 0,0967 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1969 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4307 1 Сингапурский доллар 1,2525 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3999 1 Турецкая лира 0,1918 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0639 100 Японских йен 1,5312 1 Новозеландский доллар 1,1806 Золото (1 унция) 2991,2095 Серебро (1 унция) 38,3316 Платина (1 унция) 1655,3580 Палладий (1 унция) 3251,6240 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.10.2021)