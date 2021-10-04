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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 октября 2021 г. 10:00
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9711, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9711

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2356

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6771

1 Бразильский реал

0,3169

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1140

100 Вон Республики Корея

0,1438

1 Чешская крона

0,0778

100 Чилийских песо

0,2116

1 Китайский юань

0, 2638

1 Датская крона

0,2650

1 Грузинский лари

0, 5397

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3021

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1942

1 Швейцарский франк

1,82465

1 Израильский шекель

0, 5287

1 Канадский доллар

1,3465

1 Кувейтский динар

5,6365

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4075

1 Мексиканское песо

0,0831

1 Молдавский лей

0,0967

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1969

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4307

1 Сингапурский доллар

1,2525

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3999

1 Турецкая лира

0,1918

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0639

100 Японских йен

1,5312

1 Новозеландский доллар

1,1806

Золото (1 унция)

2991,2095

Серебро (1 унция)

38,3316

Платина (1 унция)

1655,3580

Палладий (1 унция)

3251,6240
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.10.2021)

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