Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,8338 маната, курс рубля на 0,6% - до 0,0176 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8338
|
1 Российский рубль
|
0,0176
|
1 Австралийский доллар
|
1,0995
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3435
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0906
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1289
|
1 Чешская крона
|
0,0761
|
100 Чилийских песо
|
0,1995
|
1 Китайский юань
|
0,2340
|
1 Датская крона
|
0,2461
|
1 Грузинский лари
|
0,6489
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2168
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1434
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1543
|
1 Швейцарский франк
|
1,9216
|
1 Израильский шекель
|
0,4475
|
1 Канадский доллар
|
1,2516
|
1 Кувейтский динар
|
5,5109
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3650
|
1 Мексиканское песо
|
0,0996
|
1 Молдавский лей
|
0,0956
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1595
|
100 Узбекских сумов
|
0,0141
|
1 Польский злотый
|
0,4104
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2559
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2610
|
1 Турецкая лира
|
0,0637
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1631
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0113
|
Золото (1 унция)
|
3307,2395
|
Серебро (1 унция)
|
41,2658
|
Платина (1 унция)
|
1640,4235
|
Палладиум (1 унция)
|
2085,3220