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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,8338 маната, курс рубля на 0,6% - до 0,0176 маната.
Финансы
4 сентября 2023 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,8338 маната, курс рубля на 0,6% - до 0,0176 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8338

1 Российский рубль

0,0176

1 Австралийский доллар

1,0995

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3435

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0906

100 Вон Республики Корея

0,1289

1 Чешская крона

0,0761

100 Чилийских песо

0,1995

1 Китайский юань

0,2340

1 Датская крона

0,2461

1 Грузинский лари

0,6489

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1434

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1543

1 Швейцарский франк

1,9216

1 Израильский шекель

0,4475

1 Канадский доллар

1,2516

1 Кувейтский динар

5,5109

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3650

1 Мексиканское песо

0,0996

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1595

100 Узбекских сумов

0,0141

1 Польский злотый

0,4104

1 Сингапурский доллар

1,2559

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2610

1 Турецкая лира

0,0637

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1631

1 Новозеландский доллар

1,0113

Золото (1 унция)

3307,2395

Серебро (1 унция)

41,2658

Платина (1 унция)

1640,4235

Палладиум (1 унция)

2085,3220
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.09.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.09.2023)

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