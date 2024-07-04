Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8337 маната, курс рубля понизился на 1% - до 0,0192 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8337
|
1 Российский рубль
|
0,0192
|
1 Австралийский доллар
|
1,1413
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3061
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0922
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1231
|
1 Чешская крона
|
0,0730
|
100 Чилийских песо
|
0,1805
|
1 Китайский юань
|
0,2338
|
1 Датская крона
|
0,2458
|
1 Грузинский лари
|
0,6087
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1664
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0104
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1620
|
1 Швейцарский франк
|
1,8867
|
1 Израильский шекель
|
0,4534
|
1 Канадский доллар
|
1,2467
|
1 Кувейтский динар
|
5,5472
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3608
|
1 Мексиканское песо
|
0,0936
|
1 Молдавский лей
|
0,0955
|
1 Египетский фунт
|
0,0353
|
1 Норвежская крона
|
0,1610
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4264
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2564
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2382
|
1 Турецкая лира
|
0,0522
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0522
|
1 Таджикский сомони
|
0,1592
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0418
|
100 Японских йен
|
1,0526
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0384
|
Золото (1 унция)
|
4009,4075
|
Серебро (1 унция)
|
51,7354
|
Платина (1 унция)
|
1713,1240
|
Палладиум (1 унция)
|
1739,1000