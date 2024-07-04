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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 июля 2024 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8337 маната, курс рубля понизился на 1% - до 0,0192 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8337

1 Российский рубль

0,0192

1 Австралийский доллар

1,1413

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3061

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0922

100 Вон Республики Корея

0,1231

1 Чешская крона

0,0730

100 Чилийских песо

0,1805

1 Китайский юань

0,2338

1 Датская крона

0,2458

1 Грузинский лари

0,6087

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1664

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1620

1 Швейцарский франк

1,8867

1 Израильский шекель

0,4534

1 Канадский доллар

1,2467

1 Кувейтский динар

5,5472

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3608

1 Мексиканское песо

0,0936

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,0353

1 Норвежская крона

0,1610

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4264

1 Сингапурский доллар

1,2564

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2382

1 Турецкая лира

0,0522

1 Тайваньский доллар

0,0522

1 Таджикский сомони

0,1592

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0418

100 Японских йен

1,0526

1 Новозеландский доллар

1,0384

Золото (1 унция)

4009,4075

Серебро (1 унция)

51,7354

Платина (1 унция)

1713,1240

Палладиум (1 унция)

1739,1000
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.07.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.07.2024)

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