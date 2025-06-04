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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 июня 2025 г. 09:11
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,9324 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,1480 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9324

100 российских рублей

2,1480

1 австралийский доллар

1,0976

1 белорусский рубль

0,5655

1 болгарский лев

0,9883

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1237

1 чешская крона

0,0777

1 китайский юань

0,2364

1 датская крона

0,2591

1 грузинский лари

0,6225

1 гонконгский доллар

0,2167

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,2971

10 000 иранских риалов

0,0271

1 шведская крона

0,1767

1 швейцарский франк

2,0622

1 израильский шекель

0,4819

1 канадский доллар

1,2388

1 кувейтский динар

5,5410

100 казахстанских тенге

0,3317

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4787

1 молдавский лей

0,0988

1 норвежская крона

0,1673

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6008

1 польский злотый

0,4522

1 румынский лей

0,3828

1 сербский динар

0,0165

1 сингапурский доллар

1,3163

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3125

1 Турецкая лира

0,0434

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1784

1 Новозеландский доллар

1,0194

Золото

5703,2535

Серебро

58,5863

Платина

1843,2845

Палладий

1710,9820
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.06.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.06.2025)

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