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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 мая 2023 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро поднялся на 0,50%, составив 1,8837 маната, курс рубля – на 0,47% - до 0,0214 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8837

1 Российский рубль

0,0214

1 Австралийский доллар

1,1372

1 Аргентинское песо

0,0075

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3404

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0933

100 Вон Республики Корея

0,1284

1 Чешская крона

0,0802

100 Чилийских песо

0,2115

1 Китайский юань

0,2463

1 Датская крона

0,2528

1 Грузинский лари

0,6833

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1391

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1661

1 Швейцарский франк

1,9251

1 Израильский шекель

0,4673

1 Канадский доллар

1,2510

1 Кувейтский динар

5,5550

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3816

1 Мексиканское песо

0,0950

1 Молдавский лей

0,0948

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1586

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4105

1 Сингапурский доллар

1,2804

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2945

1 Турецкая лира

0,0873

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1564

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2636

1 Новозеландский доллар

1,0624

Золото (1 унция)

3473,9755

Серебро (1 унция)

43,7017

Платина (1 унция)

1804,5160

Палладий (1 унция)

2462,3395
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.05.2023)

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