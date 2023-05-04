Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро поднялся на 0,50%, составив 1,8837 маната, курс рубля – на 0,47% - до 0,0214 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8837
|
1 Российский рубль
|
0,0214
|
1 Австралийский доллар
|
1,1372
|
1 Аргентинское песо
|
0,0075
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3404
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0933
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1284
|
1 Чешская крона
|
0,0802
|
100 Чилийских песо
|
0,2115
|
1 Китайский юань
|
0,2463
|
1 Датская крона
|
0,2528
|
1 Грузинский лари
|
0,6833
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1391
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1661
|
1 Швейцарский франк
|
1,9251
|
1 Израильский шекель
|
0,4673
|
1 Канадский доллар
|
1,2510
|
1 Кувейтский динар
|
5,5550
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3816
|
1 Мексиканское песо
|
0,0950
|
1 Молдавский лей
|
0,0948
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1586
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4105
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2804
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2945
|
1 Турецкая лира
|
0,0873
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0554
|
1 Таджикский сомони
|
0,1564
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2636
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0624
|
Золото (1 унция)
|
3473,9755
|
Серебро (1 унция)
|
43,7017
|
Платина (1 унция)
|
1804,5160
|
Палладий (1 унция)
|
2462,3395