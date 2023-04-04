Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,94%, составив 1,8519 маната, курс рубля упал на 0,91% - до 0,0217 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8519
|
1 Российский рубль
|
0,0217
|
1 Австралийский доллар
|
1,1493
|
1 Аргентинское песо
|
0,0081
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3356
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0951
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1294
|
1 Чешская крона
|
0,0789
|
100 Чилийских песо
|
0,2102
|
1 Китайский юань
|
0,2470
|
1 Датская крона
|
0,2486
|
1 Грузинский лари
|
0,6667
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1094
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1638
|
1 Швейцарский франк
|
1,8615
|
1 Израильский шекель
|
0,4733
|
1 Канадский доллар
|
1,2654
|
1 Кувейтский динар
|
5,5420
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3857
|
1 Мексиканское песо
|
0,0939
|
1 Молдавский лей
|
0,0928
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1648
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3961
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2805
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2863
|
1 Турецкая лира
|
0,0885
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0558
|
1 Таджикский сомони
|
0,1561
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2808
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0714
|
Золото (1 унция)
|
3366,8075
|
Серебро (1 унция)
|
40,5975
|
Платина (1 унция)
|
1679,5660
|
Палладий (1 унция)
|
2483,8360