О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,94%, составив 1,8519 маната, курс рубля упал на 0,91% - до 0,0217 маната.
Финансы
4 апреля 2023 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,94%, составив 1,8519 маната, курс рубля упал на 0,91% - до 0,0217 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8519

1 Российский рубль

0,0217

1 Австралийский доллар

1,1493

1 Аргентинское песо

0,0081

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3356

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0951

100 Вон Республики Корея

0,1294

1 Чешская крона

0,0789

100 Чилийских песо

0,2102

1 Китайский юань

0,2470

1 Датская крона

0,2486

1 Грузинский лари

0,6667

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1094

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1638

1 Швейцарский франк

1,8615

1 Израильский шекель

0,4733

1 Канадский доллар

1,2654

1 Кувейтский динар

5,5420

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3857

1 Мексиканское песо

0,0939

1 Молдавский лей

0,0928

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1648

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,3961

1 Сингапурский доллар

1,2805

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2863

1 Турецкая лира

0,0885

1 Тайваньский доллар

0,0558

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2808

1 Новозеландский доллар

1,0714

Золото (1 унция)

3366,8075

Серебро (1 унция)

40,5975

Платина (1 унция)

1679,5660

Палладий (1 унция)

2483,8360
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.04.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.04.2023)

Другие новости из категории

АБР улучшил прогноз по экономическому росту в Азербайджане
АБР улучшил прогноз по экономическому росту в Азербайджане
4 апреля 2023 г. 09:42
АБР сохранил стабильный прогноз по инфляции в Азербайджане
АБР сохранил стабильный прогноз по инфляции в Азербайджане
4 апреля 2023 г. 09:42
Золото подорожало на фоне укрепления доллара
Золото подорожало на фоне укрепления доллара
4 апреля 2023 г. 09:32
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.04.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.04.2023)
4 апреля 2023 г. 09:27
Khazar-Lada выплатит дивиденды акционерам
Khazar-Lada выплатит дивиденды акционерам
4 апреля 2023 г. 09:22
В Holcim Azerbaijan распределят чистую прибыль
В Holcim Azerbaijan распределят чистую прибыль
4 апреля 2023 г. 09:20
АБА: Слухи о крахе банковской системы и замораживании депозитов носят провокационный характер
АБА: Слухи о крахе банковской системы и замораживании депозитов носят провокационный характер
3 апреля 2023 г. 17:18
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Прибыль Агентства интеллектуальной собственности упала на 34%
Прибыль Агентства интеллектуальной собственности упала на 34%
3 апреля 2023 г. 13:16
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию с 4 апреля
Мосбиржа начнет торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию с 4 апреля
3 апреля 2023 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi