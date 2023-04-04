Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,94%, составив 1,8519 маната, курс рубля упал на 0,91% - до 0,0217 маната.

https://static.report.az/photo/43145517-b034-393e-a109-0ea43568e465.jpg https://static.report.az/photo/43145517-b034-393e-a109-0ea43568e465.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,94%, составив 1,8519 маната, курс рубля упал на 0,91% - до 0,0217 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8519 1 Российский рубль 0,0217 1 Австралийский доллар 1,1493 1 Аргентинское песо 0,0081 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3356 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0951 100 Вон Республики Корея 0,1294 1 Чешская крона 0,0789 100 Чилийских песо 0,2102 1 Китайский юань 0,2470 1 Датская крона 0,2486 1 Грузинский лари 0,6667 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,1094 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1638 1 Швейцарский франк 1,8615 1 Израильский шекель 0,4733 1 Канадский доллар 1,2654 1 Кувейтский динар 5,5420 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3857 1 Мексиканское песо 0,0939 1 Молдавский лей 0,0928 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1648 100 Узбекских сумов 0,0149 1 Польский злотый 0,3961 1 Сингапурский доллар 1,2805 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2863 1 Турецкая лира 0,0885 1 Тайваньский доллар 0,0558 1 Таджикский сомони 0,1561 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,2808 1 Новозеландский доллар 1,0714 Золото (1 унция) 3366,8075 Серебро (1 унция) 40,5975 Платина (1 унция) 1679,5660 Палладий (1 унция) 2483,8360 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.04.2023)