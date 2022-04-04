Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,8782, курс рубля - на 4,3% - до 0,0199 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8782 1 Российский рубль 0,0199 1 Австралийский доллар 1,2768 1 Аргентинское песо 0,0153 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3649 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1160 100 Вон Республики Корея 0,1397 1 Чешская крона 0,0771 100 Чилийских песо 0,2171 1 Китайский юань 0, 2672 1 Датская крона 0,2525 1 Грузинский лари 0,5503 1 Гонконгский доллар 0,2170 1 Индийская рупия 0,0225 1 Британский фунт стерлингов 2,2301 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1815 1 Швейцарский франк 1,8350 1 Израильский шекель 0,5304 1 Канадский доллар 1,3589 1 Кувейтский динар 5,5910 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4030 1 Мексиканское песо 0,0857 1 Молдавский лей 0,0927 1 Египетский фунт 0,0930 1 Норвежская крона 0,1944 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,4049 1 Сингапурский доллар 1,2529 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3466 1 Турецкая лира 0,1158 1 Тайваньский доллар 0,0593 1 Таджикский сомони 0,1312 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0577 100 Японских йен 1,3867 1 Новозеландский доллар 1,1794 Золото (1 унция) 3259,810 Серебро (1 унция) 41,7979 Платина (1 унция) 1679,8210 Палладий (1 унция) 3920,6505 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.04.2022)