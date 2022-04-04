Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,8782, курс рубля - на 4,3% - до 0,0199 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8782
|
1 Российский рубль
|
0,0199
|
1 Австралийский доллар
|
1,2768
|
1 Аргентинское песо
|
0,0153
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3649
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1160
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1397
|
1 Чешская крона
|
0,0771
|
100 Чилийских песо
|
0,2171
|
1 Китайский юань
|
0, 2672
|
1 Датская крона
|
0,2525
|
1 Грузинский лари
|
0,5503
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2301
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1815
|
1 Швейцарский франк
|
1,8350
|
1 Израильский шекель
|
0,5304
|
1 Канадский доллар
|
1,3589
|
1 Кувейтский динар
|
5,5910
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0198
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4030
|
1 Мексиканское песо
|
0,0857
|
1 Молдавский лей
|
0,0927
|
1 Египетский фунт
|
0,0930
|
1 Норвежская крона
|
0,1944
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,4049
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2529
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3466
|
1 Турецкая лира
|
0,1158
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0593
|
1 Таджикский сомони
|
0,1312
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0577
|
100 Японских йен
|
1,3867
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1794
|
Золото (1 унция)
|
3259,810
|
Серебро (1 унция)
|
41,7979
|
Платина (1 унция)
|
1679,8210
|
Палладий (1 унция)
|
3920,6505