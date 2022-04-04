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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 апреля 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,8782, курс рубля - на 4,3% - до 0,0199 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8782

1 Российский рубль

0,0199

1 Австралийский доллар

1,2768

1 Аргентинское песо

0,0153

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3649

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1160

100 Вон Республики Корея

0,1397

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,2171

1 Китайский юань

0, 2672

1 Датская крона

0,2525

1 Грузинский лари

0,5503

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2301

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1815

1 Швейцарский франк

1,8350

1 Израильский шекель

0,5304

1 Канадский доллар

1,3589

1 Кувейтский динар

5,5910

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4030

1 Мексиканское песо

0,0857

1 Молдавский лей

0,0927

1 Египетский фунт

0,0930

1 Норвежская крона

0,1944

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,4049

1 Сингапурский доллар

1,2529

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3466

1 Турецкая лира

0,1158

1 Тайваньский доллар

0,0593

1 Таджикский сомони

0,1312

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,3867

1 Новозеландский доллар

1,1794

Золото (1 унция)

3259,810

Серебро (1 унция)

41,7979

Платина (1 унция)

1679,8210

Палладий (1 унция)

3920,6505
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.04.2022)

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