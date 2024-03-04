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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 марта 2024 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8436 маната, курс рубля понизился на 0,5%, составив 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8436

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1082

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3431

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0890

100 Вон Республики Корея

0,1277

1 Чешская крона

0,0727

100 Чилийских песо

0,1757

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2473

1 Грузинский лари

0,6405

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1528

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1647

1 Швейцарский франк

1,9247

1 Израильский шекель

0,4777

1 Канадский доллар

1,2535

1 Кувейтский динар

5,5228

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3595

1 Мексиканское песо

0,0999

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,0551

1 Норвежская крона

0,1617

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4270

1 Сингапурский доллар

1,2648

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2553

1 Турецкая лира

0,0542

1 Тайваньский доллар

0,0539

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0446

100 Японских йен

1,1314

1 Новозеландский доллар

1,0364

Золото (1 унция)

3537,4025

Серебро (1 унция)

39,1689

Платина (1 унция)

1505,2990

Палладиум (1 унция)

1631,1500
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.03.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.03.2024)

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