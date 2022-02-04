Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

https://static.report.az/photo/92215998-8605-3ec3-96d7-ac8e55087f47.jpg https://static.report.az/photo/92215998-8605-3ec3-96d7-ac8e55087f47.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.



Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,5%, до 1,9494, курс рубля не изменился - 0,0223 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9494 1 Российский рубль 0,0223 1 Австралийский доллар 1,2154 1 Аргентинское песо 0,0161 1 Белорусский рубль 0,6559 1 Бразильский реал 0,3215 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1115 100 Вон Республики Корея 0,1418 1 Чешская крона 0,0801 100 Чилийских песо 0,2078 1 Китайский юань 0, 2672 1 Датская крона 0,2620 1 Грузинский лари 0,5676 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3128 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1874 1 Швейцарский франк 1,8485 1 Израильский шекель 0, 5321 1 Канадский доллар 1,3422 1 Кувейтский динар 5,6183 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4069 1 Мексиканское песо 0,0827 1 Молдавский лей 0,0942 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1955 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4292 1 Сингапурский доллар 1,2660 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3786 1 Турецкая лира 0,1253 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1512 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0602 100 Японских йен 1,4797 1 Новозеландский доллар 1,1355 Золото (1 унция) 3071,1775 Серебро (1 унция) 38,2730 Платина (1 унция) 1765,5775 Палладий (1 унция) 3974,9060 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.02.2022)