Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,5%, до 1,9494, курс рубля не изменился - 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9494
|
1 Российский рубль
|
0,0223
|
1 Австралийский доллар
|
1,2154
|
1 Аргентинское песо
|
0,0161
|
1 Белорусский рубль
|
0,6559
|
1 Бразильский реал
|
0,3215
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1115
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1418
|
1 Чешская крона
|
0,0801
|
100 Чилийских песо
|
0,2078
|
1 Китайский юань
|
0, 2672
|
1 Датская крона
|
0,2620
|
1 Грузинский лари
|
0,5676
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3128
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1874
|
1 Швейцарский франк
|
1,8485
|
1 Израильский шекель
|
0, 5321
|
1 Канадский доллар
|
1,3422
|
1 Кувейтский динар
|
5,6183
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4069
|
1 Мексиканское песо
|
0,0827
|
1 Молдавский лей
|
0,0942
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1955
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4292
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2660
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3786
|
1 Турецкая лира
|
0,1253
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1512
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0602
|
100 Японских йен
|
1,4797
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1355
|
Золото (1 унция)
|
3071,1775
|
Серебро (1 унция)
|
38,2730
|
Платина (1 унция)
|
1765,5775
|
Палладий (1 унция)
|
3974,9060