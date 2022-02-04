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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
4 февраля 2022 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,5%, до 1,9494, курс рубля не изменился - 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9494

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,2154

1 Аргентинское песо

0,0161

1 Белорусский рубль

0,6559

1 Бразильский реал

0,3215

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1115

100 Вон Республики Корея

0,1418

1 Чешская крона

0,0801

100 Чилийских песо

0,2078

1 Китайский юань

0, 2672

1 Датская крона

0,2620

1 Грузинский лари

0,5676

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3128

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1874

1 Швейцарский франк

1,8485

1 Израильский шекель

0, 5321

1 Канадский доллар

1,3422

1 Кувейтский динар

5,6183

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4069

1 Мексиканское песо

0,0827

1 Молдавский лей

0,0942

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1955

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4292

1 Сингапурский доллар

1,2660

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3786

1 Турецкая лира

0,1253

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1512

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0602

100 Японских йен

1,4797

1 Новозеландский доллар

1,1355

Золото (1 унция)

3071,1775

Серебро (1 унция)

38,2730

Платина (1 унция)

1765,5775

Палладий (1 унция)

3974,9060
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.02.2022)

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