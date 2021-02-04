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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2021) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,18%
Финансы
4 февраля 2021 г. 10:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,18% - до 2,0434 маната, курс рубля не изменился - 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0434

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,2966

1 Аргентинское песо

0,0194

1 Белорусский рубль

0,6436

1 Бразильский реал

0,3161

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1135

100 Вон Республики Корея

0,1520

1 Чешская крона

0,0789

100 Чилийских песо

0,2320

1 Китайский юань

0,2632

1 Датская крона

0,2747

1 Грузинский лари

0,5132

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3146

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2020

1 Швейцарский франк

1,8892

1 Израильский шекель

0,5156

1 Канадский доллар

1,3283

1 Кувейтский динар

5,6111

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1117

1 Малазийский ринггит

0,4194

1 Мексиканское песо

0,0840

1 Молдавский лей

0,0977

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1976

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4553

1 Сингапурский доллар

1,2740

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4394

1 Турецкая лира

0,2374

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,6170

1 Новозеландский доллар

1,2234

Золото (1 унция)

3098,6920

Серебро (1 унция)

45,0700

Платина (1 унция)

1844,2620

Палладий (1 унция)

3833,9590
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.02.2021)

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