Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2021)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,18%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,18% - до 2,0434 маната, курс рубля не изменился - 0,0224 маната.