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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 1,9208, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0230 маната.
Финансы
3 декабря 2021 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 1,9208, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9208

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2022

1 Аргентинское песо

0,0168

1 Белорусский рубль

0,6690

1 Бразильский реал

0,3015

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1065

100 Вон Республики Корея

0,1442

1 Чешская крона

0,0755

100 Чилийских песо

0,2028

1 Китайский юань

0, 2668

1 Датская крона

0,2583

1 Грузинский лари

0,5448

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,2592

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1876

1 Швейцарский франк

1,8469

1 Израильский шекель

0,5377

1 Канадский доллар

1,3261

1 Кувейтский динар

5,6196

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4020

1 Мексиканское песо

0,0798

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,1079

1 Норвежская крона

0,1866

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4174

1 Сингапурский доллар

1,2415

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3809

1 Турецкая лира

0,1238

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0624

100 Японских йен

1,5022

1 Новозеландский доллар

1,1552

Золото (1 унция)

3013,6580

Серебро (1 унция)

38,1026

Платина (1 унция)

1607,1290

Палладий (1 унция)

3029,6210
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.12.2021)

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