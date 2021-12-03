Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 1,9208, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9208
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2022
|
1 Аргентинское песо
|
0,0168
|
1 Белорусский рубль
|
0,6690
|
1 Бразильский реал
|
0,3015
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1065
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1442
|
1 Чешская крона
|
0,0755
|
100 Чилийских песо
|
0,2028
|
1 Китайский юань
|
0, 2668
|
1 Датская крона
|
0,2583
|
1 Грузинский лари
|
0,5448
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2592
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1876
|
1 Швейцарский франк
|
1,8469
|
1 Израильский шекель
|
0,5377
|
1 Канадский доллар
|
1,3261
|
1 Кувейтский динар
|
5,6196
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4020
|
1 Мексиканское песо
|
0,0798
|
1 Молдавский лей
|
0,0957
|
1 Египетский фунт
|
0,1079
|
1 Норвежская крона
|
0,1866
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4174
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2415
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3809
|
1 Турецкая лира
|
0,1238
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0624
|
100 Японских йен
|
1,5022
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1552
|
Золото (1 унция)
|
3013,6580
|
Серебро (1 унция)
|
38,1026
|
Платина (1 унция)
|
1607,1290
|
Палладий (1 унция)
|
3029,6210