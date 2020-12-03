Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33% - до 2,0603 маната, курс рубля - на 0,89% - до 0,0226 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0603
|
1 Российский рубль
|
0.0226
|
1 Австралийский доллар
|
1.2591
|
1 Аргентинское песо
|
0.0209
|
1 Белорусский рубль
|
0.6563
|
1 Бразильский реал
|
0.3250
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1109
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1548
|
1 Чешская крона
|
0.0780
|
100 Чилийских песо
|
0.2250
|
1 Китайский юань
|
0.2592
|
1 Датская крона
|
0.2768
|
1 Грузинский лари
|
0.5121
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2757
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2009
|
1 Швейцарский франк
|
1.9015
|
1 Израильский шекель
|
0.5175
|
1 Канадский доллар
|
1.3155
|
1 Кувейтский динар
|
5.5787
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4173
|
1 Мексиканское песо
|
0.0850
|
1 Молдавский лей
|
0.0985
|
1 Египетский фунт
|
0.1086
|
1 Норвежская крона
|
0.1934
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4603
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2709
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4345
|
1 Турецкая лира
|
0.2166
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0597
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0600
|
100 Японских йен
|
1.6270
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2008
|
Золото (1 унция)
|
3120.6730
|
Серебро (1 унция)
|
40.8440
|
Платина (1 унция)
|
1726.6645
|
Палладий (1 унция)
|
4086.8680