Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33% - до 2,0603 маната, курс рубля - на 0,89% - до 0,0226 маната.