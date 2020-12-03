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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
3 декабря 2020 г. 10:07
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33% - до 2,0603 маната, курс рубля - на 0,89% - до 0,0226 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0603

1 Российский рубль

0.0226

1 Австралийский доллар

1.2591

1 Аргентинское песо

0.0209

1 Белорусский рубль

0.6563

1 Бразильский реал

0.3250

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1109

100 Вон Республики Корея

0.1548

1 Чешская крона

0.0780

100 Чилийских песо

0.2250

1 Китайский юань

0.2592

1 Датская крона

0.2768

1 Грузинский лари

0.5121

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2757

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2009

1 Швейцарский франк

1.9015

1 Израильский шекель

0.5175

1 Канадский доллар

1.3155

1 Кувейтский динар

5.5787

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1127

1 Малазийский ринггит

0.4173

1 Мексиканское песо

0.0850

1 Молдавский лей

0.0985

1 Египетский фунт

0.1086

1 Норвежская крона

0.1934

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4603

1 Сингапурский доллар

1.2709

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4345

1 Турецкая лира

0.2166

1 Тайваньский доллар

0.0597

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0600

100 Японских йен

1.6270

1 Новозеландский доллар

1.2008

Золото (1 унция)

3120.6730

Серебро (1 унция)

40.8440

Платина (1 унция)

1726.6645

Палладий (1 унция)

4086.8680
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.12.2020)

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