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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 ноября 2023 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 1,8065 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8065

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,0934

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3430

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0924

100 Вон Республики Корея

0,1287

1 Чешская крона

0,0739

100 Чилийских песо

0,1913

1 Китайский юань

0,2324

1 Датская крона

0,2421

1 Грузинский лари

0,6269

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0741

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1531

1 Швейцарский франк

1,8775

1 Израильский шекель

0,4265

1 Канадский доллар

1,2373

1 Кувейтский динар

5,5016

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3587

1 Мексиканское песо

0,0971

1 Молдавский лей

0,0938

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1525

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,4065

1 Сингапурский доллар

1,2474

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2336

1 Турецкая лира

0,0599

1 Тайваньский доллар

0,0527

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0468

100 Японских йен

1,1312

1 Новозеландский доллар

1,0029

Золото (1 унция)

3375,9620

Серебро (1 унция)

38,5977

Платина (1 унция)

1576,7500

Палладиум (1 унция)

1905,6405
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.11.2023)

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