Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27% - до 1,8065 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0183 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8065
|
1 Российский рубль
|
0,0183
|
1 Австралийский доллар
|
1,0934
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5161
|
1 Бразильский реал
|
0,3430
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0924
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1287
|
1 Чешская крона
|
0,0739
|
100 Чилийских песо
|
0,1913
|
1 Китайский юань
|
0,2324
|
1 Датская крона
|
0,2421
|
1 Грузинский лари
|
0,6269
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0741
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1531
|
1 Швейцарский франк
|
1,8775
|
1 Израильский шекель
|
0,4265
|
1 Канадский доллар
|
1,2373
|
1 Кувейтский динар
|
5,5016
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3587
|
1 Мексиканское песо
|
0,0971
|
1 Молдавский лей
|
0,0938
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1525
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,4065
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2474
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2336
|
1 Турецкая лира
|
0,0599
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0468
|
100 Японских йен
|
1,1312
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0029
|
Золото (1 унция)
|
3375,9620
|
Серебро (1 унция)
|
38,5977
|
Платина (1 унция)
|
1576,7500
|
Палладиум (1 унция)
|
1905,6405