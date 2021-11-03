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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 ноября 2021 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2021)
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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9691, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0237 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9691

1 Российский рубль

0,0237

1 Австралийский доллар

1,2635

1 Аргентинское песо

0,0170

1 Белорусский рубль

0,6930

1 Бразильский реал

0,2990

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1102

100 Вон Республики Корея

0,1439

1 Чешская крона

0,0770

100 Чилийских песо

0,2092

1 Китайский юань

0, 2657

1 Датская крона

0,2647

1 Грузинский лари

0, 5381

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3174

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1982

1 Швейцарский франк

1,8601

1 Израильский шекель

0, 5428

1 Канадский доллар

1,3693

1 Кувейтский динар

5,6341

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4093

1 Мексиканское песо

0,0818

1 Молдавский лей

0,0970

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1993

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4276

1 Сингапурский доллар

1,2601

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4009

1 Турецкая лира

0,1769

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1512

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0647

100 Японских йен

1,4937

1 Новозеландский доллар

1,2101

Золото (1 унция)

3028,8390

Серебро (1 унция)

39,8783

Платина (1 унция)

1765,7900

Палладий (1 унция)

3441,2590
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.11.2021)

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