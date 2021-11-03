Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9691, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0237 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9691
|
1 Российский рубль
|
0,0237
|
1 Австралийский доллар
|
1,2635
|
1 Аргентинское песо
|
0,0170
|
1 Белорусский рубль
|
0,6930
|
1 Бразильский реал
|
0,2990
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1102
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1439
|
1 Чешская крона
|
0,0770
|
100 Чилийских песо
|
0,2092
|
1 Китайский юань
|
0, 2657
|
1 Датская крона
|
0,2647
|
1 Грузинский лари
|
0, 5381
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3174
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1982
|
1 Швейцарский франк
|
1,8601
|
1 Израильский шекель
|
0, 5428
|
1 Канадский доллар
|
1,3693
|
1 Кувейтский динар
|
5,6341
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4093
|
1 Мексиканское песо
|
0,0818
|
1 Молдавский лей
|
0,0970
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1993
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4276
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2601
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4009
|
1 Турецкая лира
|
0,1769
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1512
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0647
|
100 Японских йен
|
1,4937
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2101
|
Золото (1 унция)
|
3028,8390
|
Серебро (1 унция)
|
39,8783
|
Платина (1 унция)
|
1765,7900
|
Палладий (1 унция)
|
3441,2590