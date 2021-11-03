Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/cd731d4c-28b0-4bcf-8821-8b3a1d39fcb4.jpg https://static.report.az/photo/cd731d4c-28b0-4bcf-8821-8b3a1d39fcb4.jpg Freepik.com

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,9691, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0237 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9691 1 Российский рубль 0,0237 1 Австралийский доллар 1,2635 1 Аргентинское песо 0,0170 1 Белорусский рубль 0,6930 1 Бразильский реал 0,2990 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1102 100 Вон Республики Корея 0,1439 1 Чешская крона 0,0770 100 Чилийских песо 0,2092 1 Китайский юань 0, 2657 1 Датская крона 0,2647 1 Грузинский лари 0, 5381 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3174 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1982 1 Швейцарский франк 1,8601 1 Израильский шекель 0, 5428 1 Канадский доллар 1,3693 1 Кувейтский динар 5,6341 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4093 1 Мексиканское песо 0,0818 1 Молдавский лей 0,0970 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1993 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4276 1 Сингапурский доллар 1,2601 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4009 1 Турецкая лира 0,1769 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1512 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0647 100 Японских йен 1,4937 1 Новозеландский доллар 1,2101 Золото (1 унция) 3028,8390 Серебро (1 унция) 39,8783 Платина (1 унция) 1765,7900 Палладий (1 унция) 3441,2590 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.11.2021)