Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9805 маната, курс рубля упал на 0,9% - до 0,0211 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9805
|
1 Российский рубль
|
0.0211
|
1 Австралийский доллар
|
1.1950
|
1 Аргентинское песо
|
0.0216
|
1 Белорусский рубль
|
0.6393
|
1 Бразильский реал
|
0.2959
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1048
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1497
|
1 Чешская крона
|
0.0731
|
100 Чилийских песо
|
0.2213
|
1 Китайский юань
|
0.2540
|
1 Датская крона
|
0.2659
|
1 Грузинский лари
|
0.5219
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1958
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0116
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1908
|
1 Швейцарский франк
|
1.8503
|
1 Израильский шекель
|
0.4985
|
1 Канадский доллар
|
1.2847
|
1 Кувейтский динар
|
5.5528
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0039
|
1 Киргизский сом
|
0.0210
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4089
|
1 Мексиканское песо
|
0.0795
|
1 Молдавский лей
|
0.0994
|
1 Египетский фунт
|
0.1079
|
1 Норвежская крона
|
0.1775
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4308
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2457
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3965
|
1 Турецкая лира
|
0.2015
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0594
|
1 Таджикский сомони
|
0.1644
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0594
|
100 Японских йен
|
1.6231
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1261
|
Золото (1 унция)
|
3216.3065
|
Серебро (1 унция)
|
40.8970
|
Платина (1 унция)
|
1463.2070
|
Палладий (1 унция)
|
3799.2195