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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
3 ноября 2020 г. 11:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9805 маната, курс рубля упал на 0,9% - до 0,0211 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9805

1 Российский рубль

0.0211

1 Австралийский доллар

1.1950

1 Аргентинское песо

0.0216

1 Белорусский рубль

0.6393

1 Бразильский реал

0.2959

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1048

100 Вон Республики Корея

0.1497

1 Чешская крона

0.0731

100 Чилийских песо

0.2213

1 Китайский юань

0.2540

1 Датская крона

0.2659

1 Грузинский лари

0.5219

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0229

1 Британский фунт стерлингов

2.1958

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1908

1 Швейцарский франк

1.8503

1 Израильский шекель

0.4985

1 Канадский доллар

1.2847

1 Кувейтский динар

5.5528

1 Казахстанский тенге

0.0039

1 Киргизский сом

0.0210

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.4089

1 Мексиканское песо

0.0795

1 Молдавский лей

0.0994

1 Египетский фунт

0.1079

1 Норвежская крона

0.1775

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4308

1 Сингапурский доллар

1.2457

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.3965

1 Турецкая лира

0.2015

1 Тайваньский доллар

0.0594

1 Таджикский сомони

0.1644

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0594

100 Японских йен

1.6231

1 Новозеландский доллар

1.1261

Золото (1 унция)

3216.3065

Серебро (1 унция)

40.8970

Платина (1 унция)

1463.2070

Палладий (1 унция)

3799.2195
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.11.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.11.2020)

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