Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1% - до 1,7790 маната, курс рубля упал на 0,7% - до 0,0170 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7790
|
1 Российский рубль
|
0,0170
|
1 Австралийский доллар
|
1,0738
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5164
|
1 Бразильский реал
|
0,3359
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0881
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1248
|
1 Чешская крона
|
0,0728
|
100 Чилийских песо
|
0,1870
|
1 Китайский юань
|
0,2329
|
1 Датская крона
|
0,2385
|
1 Грузинский лари
|
0,6349
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0510
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1535
|
1 Швейцарский франк
|
1,8492
|
1 Израильский шекель
|
0,4420
|
1 Канадский доллар
|
1,2398
|
1 Кувейтский динар
|
5,4942
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3597
|
1 Мексиканское песо
|
0,0959
|
1 Молдавский лей
|
0,0935
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1561
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
1 Польский злотый
|
0,3852
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2363
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2283
|
1 Турецкая лира
|
0,0618
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0526
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1342
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0048
|
Золото (1 унция)
|
3095,0455
|
Серебро (1 унция)
|
35,7809
|
Платина (1 унция)
|
1484,4825
|
Палладиум (1 унция)
|
2047,6925