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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1% - до 1,7790 маната, курс рубля упал на 0,7% - до 0,0170 маната.
Финансы
3 октября 2023 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1% - до 1,7790 маната, курс рубля упал на 0,7% - до 0,0170 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7790

1 Российский рубль

0,0170

1 Австралийский доллар

1,0738

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5164

1 Бразильский реал

0,3359

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0881

100 Вон Республики Корея

0,1248

1 Чешская крона

0,0728

100 Чилийских песо

0,1870

1 Китайский юань

0,2329

1 Датская крона

0,2385

1 Грузинский лари

0,6349

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0510

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1535

1 Швейцарский франк

1,8492

1 Израильский шекель

0,4420

1 Канадский доллар

1,2398

1 Кувейтский динар

5,4942

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3597

1 Мексиканское песо

0,0959

1 Молдавский лей

0,0935

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1561

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,3852

1 Сингапурский доллар

1,2363

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2283

1 Турецкая лира

0,0618

1 Тайваньский доллар

0,0526

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1342

1 Новозеландский доллар

1,0048

Золото (1 унция)

3095,0455

Серебро (1 унция)

35,7809

Платина (1 унция)

1484,4825

Палладиум (1 унция)

2047,6925
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.10.2023)

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