Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.10.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1% - до 1,7790 маната, курс рубля упал на 0,7% - до 0,0170 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1% - до 1,7790 маната, курс рубля упал на 0,7% - до 0,0170 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7790 1 Российский рубль 0,0170 1 Австралийский доллар 1,0738 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5164 1 Бразильский реал 0,3359 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0881 100 Вон Республики Корея 0,1248 1 Чешская крона 0,0728 100 Чилийских песо 0,1870 1 Китайский юань 0,2329 1 Датская крона 0,2385 1 Грузинский лари 0,6349 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,0510 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1535 1 Швейцарский франк 1,8492 1 Израильский шекель 0,4420 1 Канадский доллар 1,2398 1 Кувейтский динар 5,4942 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3597 1 Мексиканское песо 0,0959 1 Молдавский лей 0,0935 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1561 100 Узбекских сумов 0,0139 1 Польский злотый 0,3852 1 Сингапурский доллар 1,2363 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2283 1 Турецкая лира 0,0618 1 Тайваньский доллар 0,0526 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1342 1 Новозеландский доллар 1,0048 Золото (1 унция) 3095,0455 Серебро (1 унция) 35,7809 Платина (1 унция) 1484,4825 Палладиум (1 унция) 2047,6925 Подпишитесь на наш Telegram канал