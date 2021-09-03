Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 2,0192, курс рубля не изменился - 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0192 1 Российский рубль 0,0233 1 Австралийский доллар 1,2588 1 Аргентинское песо 0,0174 1 Белорусский рубль 0,6767 1 Бразильский реал 0,3279 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1178 100 Вон Республики Корея 0,1470 1 Чешская крона 0,0795 100 Чилийских песо 0,2213 1 Китайский юань 0, 2632 1 Датская крона 0,2715 1 Грузинский лари 0, 5461 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0233 1 Британский фунт стерлингов 2,3517 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1984 1 Швейцарский франк 1,8594 1 Израильский шекель 0, 5301 1 Канадский доллар 1,3540 1 Кувейтский динар 5,6523 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,4094 1 Мексиканское песо 0,0851 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,1964 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4473 1 Сингапурский доллар 1,2660 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4195 1 Турецкая лира 0,2052 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0630 100 Японских йен 1,5451 1 Новозеландский доллар 1,2098 Золото (1 унция) 3079,9495 Серебро (1 унция) 40,6583 Платина (1 унция) 1708,4235 Палладий (1 унция) 4100,3065 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.09.2021)