Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/155bfe7c-5783-3e6c-9f39-12c7a12449dd.jpg https://static.report.az/photo/155bfe7c-5783-3e6c-9f39-12c7a12449dd.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,62% - до 1,8571 маната, курс рубля понизился на 2,16% - до 0,0181 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8571 1 Российский рубль 0,0181 1 Австралийский доллар 1,1095 1 Аргентинское песо 0,0061 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3534 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0919 100 Вон Республики Корея 0,1307 1 Чешская крона 0,0775 100 Чилийских песо 0,2004 1 Китайский юань 0,2363 1 Датская крона 0,2492 1 Грузинский лари 0,6518 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,1592 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1584 1 Швейцарский франк 1,9348 1 Израильский шекель 0,4630 1 Канадский доллар 1,2727 1 Кувейтский динар 5,5210 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3730 1 Мексиканское песо 0,1000 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1651 100 Узбекских сумов 0,0146 1 Польский злотый 0,4177 1 Сингапурский доллар 1,2655 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2765 1 Турецкая лира 0,0630 1 Тайваньский доллар 0,0538 1 Таджикский сомони 0,1560 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1831 1 Новозеландский доллар 1,0320 Золото (1 унция) 3288,1400 Серебро (1 унция) 40,1549 Платина (1 унция) 1566,7540 Палладий (1 унция) 2104,3790 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.08.2023)