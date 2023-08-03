Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,62% - до 1,8571 маната, курс рубля понизился на 2,16% - до 0,0181 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8571
|
1 Российский рубль
|
0,0181
|
1 Австралийский доллар
|
1,1095
|
1 Аргентинское песо
|
0,0061
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3534
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0919
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1307
|
1 Чешская крона
|
0,0775
|
100 Чилийских песо
|
0,2004
|
1 Китайский юань
|
0,2363
|
1 Датская крона
|
0,2492
|
1 Грузинский лари
|
0,6518
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1592
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1584
|
1 Швейцарский франк
|
1,9348
|
1 Израильский шекель
|
0,4630
|
1 Канадский доллар
|
1,2727
|
1 Кувейтский динар
|
5,5210
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3730
|
1 Мексиканское песо
|
0,1000
|
1 Молдавский лей
|
0,0959
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1651
|
100 Узбекских сумов
|
0,0146
|
1 Польский злотый
|
0,4177
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2655
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2765
|
1 Турецкая лира
|
0,0630
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0538
|
1 Таджикский сомони
|
0,1560
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1831
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0320
|
Золото (1 унция)
|
3288,1400
|
Серебро (1 унция)
|
40,1549
|
Платина (1 унция)
|
1566,7540
|
Палладий (1 унция)
|
2104,3790