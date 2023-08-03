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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 августа 2023 г. 09:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,62% - до 1,8571 маната, курс рубля понизился на 2,16% - до 0,0181 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8571

1 Российский рубль

0,0181

1 Австралийский доллар

1,1095

1 Аргентинское песо

0,0061

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3534

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0919

100 Вон Республики Корея

0,1307

1 Чешская крона

0,0775

100 Чилийских песо

0,2004

1 Китайский юань

0,2363

1 Датская крона

0,2492

1 Грузинский лари

0,6518

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1592

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1584

1 Швейцарский франк

1,9348

1 Израильский шекель

0,4630

1 Канадский доллар

1,2727

1 Кувейтский динар

5,5210

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3730

1 Мексиканское песо

0,1000

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1651

100 Узбекских сумов

0,0146

1 Польский злотый

0,4177

1 Сингапурский доллар

1,2655

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2765

1 Турецкая лира

0,0630

1 Тайваньский доллар

0,0538

1 Таджикский сомони

0,1560

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1831

1 Новозеландский доллар

1,0320

Золото (1 унция)

3288,1400

Серебро (1 унция)

40,1549

Платина (1 унция)

1566,7540

Палладий (1 унция)

2104,3790
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.08.2023)

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