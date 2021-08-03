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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2021)
Финансы
3 августа 2021 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 2,0195 маната, курс рубля повысился на 0,43% - 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0195

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2551

1 Аргентинское песо

0,0176

1 Белорусский рубль

0,6806

1 Бразильский реал

0,3286

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1177

100 Вон Республики Корея

0,1477

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2213

1 Китайский юань

0,2629

1 Датская крона

0,2715

1 Грузинский лари

0,5482

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3629

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1979

1 Швейцарский франк

1,8781

1 Израильский шекель

0,5273

1 Канадский доллар

1,3585

1 Кувейтский динар

5,6584

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4025

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1926

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4429

1 Сингапурский доллар

1,2577

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4274

1 Турецкая лира

0,2034

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0632

100 Японских йен

1,5574

1 Новозеландский доллар

1,1906

Золото (1 унция)

3079,6775

Серебро (1 унция)

43,0882

Платина (1 унция)

1795,4805

Палладий (1 унция)

4560,4880
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.08.2021)

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