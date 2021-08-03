Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2021)

|
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0195
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,2551
|
1 Аргентинское песо
|
0,0176
|
1 Белорусский рубль
|
0,6806
|
1 Бразильский реал
|
0,3286
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1177
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1477
|
1 Чешская крона
|
0,0793
|
100 Чилийских песо
|
0,2213
|
1 Китайский юань
|
0,2629
|
1 Датская крона
|
0,2715
|
1 Грузинский лари
|
0,5482
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3629
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1979
|
1 Швейцарский франк
|
1,8781
|
1 Израильский шекель
|
0,5273
|
1 Канадский доллар
|
1,3585
|
1 Кувейтский динар
|
5,6584
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4025
|
1 Мексиканское песо
|
0,0855
|
1 Молдавский лей
|
0,0951
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1926
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4429
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2577
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4274
|
1 Турецкая лира
|
0,2034
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0632
|
100 Японских йен
|
1,5574
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1906
|
Золото (1 унция)
|
3079,6775
|
Серебро (1 унция)
|
43,0882
|
Платина (1 унция)
|
1795,4805
|
Палладий (1 унция)
|
4560,4880