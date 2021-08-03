Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 2,0195 маната, курс рубля повысился на 0,43% - 0,0233 маната.