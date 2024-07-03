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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 июля 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8262 маната, курс рубля вырос на 1% - до 0,0194 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8262

1 Российский рубль

0,0194

1 Австралийский доллар

1,1348

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2995

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0914

100 Вон Республики Корея

0,1222

1 Чешская крона

0,0726

100 Чилийских песо

0,1797

1 Китайский юань

0,2337

1 Датская крона

0,2448

1 Грузинский лари

0,6078

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1567

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1607

1 Швейцарский франк

1,8800

1 Израильский шекель

0,4506

1 Канадский доллар

1,2426

1 Кувейтский динар

5,5454

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3602

1 Мексиканское песо

0,0930

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,0353

1 Норвежская крона

0,1593

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4242

1 Сингапурский доллар

1,2526

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2348

1 Турецкая лира

0,0522

1 Тайваньский доллар

0,0520

1 Таджикский сомони

0,1590

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0417

100 Японских йен

1,0512

1 Новозеландский доллар

1,0330

Золото (1 унция)

3968,7605

Серебро (1 унция)

50,5516

Платина (1 унция)

1698,4530

Палладиум (1 унция)

1736,2185
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.07.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.07.2024)

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