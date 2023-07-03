Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,19% - до 1,8557 маната, курс рубля упал на 4,48%, составив 0,0192 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8557
|
1 Российский рубль
|
0,0192
|
1 Австралийский доллар
|
1,1335
|
1 Аргентинское песо
|
0,0066
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3551
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0904
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1301
|
1 Чешская крона
|
0,0782
|
100 Чилийских песо
|
0,2120
|
1 Китайский юань
|
0,2347
|
1 Датская крона
|
0,2492
|
1 Грузинский лари
|
0,6520
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1593
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1578
|
1 Швейцарский франк
|
1,9004
|
1 Израильский шекель
|
0,4587
|
1 Канадский доллар
|
1,2836
|
1 Кувейтский динар
|
5,5297
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3643
|
1 Мексиканское песо
|
0,0993
|
1 Молдавский лей
|
0,0933
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1586
|
100 Узбекских сумов
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,4184
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2586
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2611
|
1 Турецкая лира
|
0,0653
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0546
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1770
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0459
|
Золото (1 унция)
|
3264,7990
|
Серебро (1 унция)
|
38,8408
|
Платина (1 унция)
|
1543,0305
|
Палладиум (1 унция)
|
2112,8875