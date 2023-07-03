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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 июля 2023 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,19% - до 1,8557 маната, курс рубля упал на 4,48%, составив 0,0192 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8557

1 Российский рубль

0,0192

1 Австралийский доллар

1,1335

1 Аргентинское песо

0,0066

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3551

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0904

100 Вон Республики Корея

0,1301

1 Чешская крона

0,0782

100 Чилийских песо

0,2120

1 Китайский юань

0,2347

1 Датская крона

0,2492

1 Грузинский лари

0,6520

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1593

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1578

1 Швейцарский франк

1,9004

1 Израильский шекель

0,4587

1 Канадский доллар

1,2836

1 Кувейтский динар

5,5297

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3643

1 Мексиканское песо

0,0993

1 Молдавский лей

0,0933

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1586

100 Узбекских сумов

0,0148

1 Польский злотый

0,4184

1 Сингапурский доллар

1,2586

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2611

1 Турецкая лира

0,0653

1 Тайваньский доллар

0,0546

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1770

1 Новозеландский доллар

1,0459

Золото (1 унция)

3264,7990

Серебро (1 унция)

38,8408

Платина (1 унция)

1543,0305

Палладиум (1 унция)

2112,8875
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.07.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.07.2023)

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