Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,19% - до 1,8557 маната, курс рубля упал на 4,48%, составив 0,0192 маната.