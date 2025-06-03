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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 июня 2025 г. 09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,52%, до 1,9425 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,82%, до 2,1533 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9425

100 российских рублей

2,1533

1 австралийский доллар

1,0993

1 белорусский рубль

0,5655

1 болгарский лев

0,9930

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1234

1 чешская крона

0,0781

1 китайский юань

0,2362

1 датская крона

0,2604

1 грузинский лари

0,6227

1 гонконгский доллар

0,2167

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,2992

10 000 иранских риалов

0,0271

1 шведская крона

0,1781

1 швейцарский франк

2,0786

1 израильский шекель

0,4823

1 канадский доллар

1,2378

1 кувейтский динар

5,5450

100 казахстанских тенге

0,3324

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4817

1 молдавский лей

0,0985

1 норвежская крона

0,1683

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6027

1 польский злотый

0,4562

1 румынский лей

0,3837

1 сербский динар

0,0166

1 сингапурский доллар

1,3206

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3135

1 Турецкая лира

0,0434

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1892

1 Новозеландский доллар

1,0223

Золото

5716,8280

Серебро

58,1086

Платина

1815,7955

Палладий

1864,7765
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.06.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.06.2025)

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