Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,52%, до 1,9425 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,82%, до 2,1533 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9425
|
100 российских рублей
|
2,1533
|
1 австралийский доллар
|
1,0993
|
1 белорусский рубль
|
0,5655
|
1 болгарский лев
|
0,9930
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1234
|
1 чешская крона
|
0,0781
|
1 китайский юань
|
0,2362
|
1 датская крона
|
0,2604
|
1 грузинский лари
|
0,6227
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,2992
|
10 000 иранских риалов
|
0,0271
|
1 шведская крона
|
0,1781
|
1 швейцарский франк
|
2,0786
|
1 израильский шекель
|
0,4823
|
1 канадский доллар
|
1,2378
|
1 кувейтский динар
|
5,5450
|
100 казахстанских тенге
|
0,3324
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4817
|
1 молдавский лей
|
0,0985
|
1 норвежская крона
|
0,1683
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6027
|
1 польский злотый
|
0,4562
|
1 румынский лей
|
0,3837
|
1 сербский динар
|
0,0166
|
1 сингапурский доллар
|
1,3206
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3135
|
1 Турецкая лира
|
0,0434
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1892
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0223
|
Золото
|
5716,8280
|
Серебро
|
58,1086
|
Платина
|
1815,7955
|
Палладий
|
1864,7765