Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,52%, до 1,9425 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,82%, до 2,1533 маната.