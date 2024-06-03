Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8448 маната, курс рубля повысился на 0,5% и составил 0,0189 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8448
|
1 Российский рубль
|
0,0189
|
1 Австралийский доллар
|
1,1301
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3241
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0908
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1235
|
1 Чешская крона
|
0,0748
|
100 Чилийских песо
|
0,1852
|
1 Китайский юань
|
0,2346
|
1 Датская крона
|
0,2473
|
1 Грузинский лари
|
0,6090
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1662
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0105
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1616
|
1 Швейцарский франк
|
1,8861
|
1 Израильский шекель
|
0,4592
|
1 Канадский доллар
|
1,2475
|
1 Кувейтский динар
|
5,5386
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3612
|
1 Мексиканское песо
|
0,1002
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Египетский фунт
|
0,0360
|
1 Норвежская крона
|
0,1621
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4319
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2582
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2500
|
1 Турецкая лира
|
0,0527
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0525
|
1 Таджикский сомони
|
0,1578
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0419
|
100 Японских йен
|
1,0799
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0451
|
Золото (1 унция)
|
3946,1930
|
Серебро (1 унция)
|
51,3864
|
Платина (1 унция)
|
1767,9065
|
Палладиум (1 унция)
|
1548,1730