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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 июня 2024 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8448 маната, курс рубля повысился на 0,5% и составил 0,0189 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8448

1 Российский рубль

0,0189

1 Австралийский доллар

1,1301

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3241

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0908

100 Вон Республики Корея

0,1235

1 Чешская крона

0,0748

100 Чилийских песо

0,1852

1 Китайский юань

0,2346

1 Датская крона

0,2473

1 Грузинский лари

0,6090

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1662

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1616

1 Швейцарский франк

1,8861

1 Израильский шекель

0,4592

1 Канадский доллар

1,2475

1 Кувейтский динар

5,5386

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3612

1 Мексиканское песо

0,1002

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,0360

1 Норвежская крона

0,1621

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4319

1 Сингапурский доллар

1,2582

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2500

1 Турецкая лира

0,0527

1 Тайваньский доллар

0,0525

1 Таджикский сомони

0,1578

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0419

100 Японских йен

1,0799

1 Новозеландский доллар

1,0451

Золото (1 унция)

3946,1930

Серебро (1 унция)

51,3864

Платина (1 унция)

1767,9065

Палладиум (1 унция)

1548,1730
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.06.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.06.2024)

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