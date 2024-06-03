Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/28597a51-14d1-39e0-8a9d-78b1e02dc68a.jpg https://static.report.az/photo/28597a51-14d1-39e0-8a9d-78b1e02dc68a.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8448 маната, курс рубля повысился на 0,5% и составил 0,0189 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8448 1 Российский рубль 0,0189 1 Австралийский доллар 1,1301 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3241 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0908 100 Вон Республики Корея 0,1235 1 Чешская крона 0,0748 100 Чилийских песо 0,1852 1 Китайский юань 0,2346 1 Датская крона 0,2473 1 Грузинский лари 0,6090 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1662 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1616 1 Швейцарский франк 1,8861 1 Израильский шекель 0,4592 1 Канадский доллар 1,2475 1 Кувейтский динар 5,5386 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3612 1 Мексиканское песо 0,1002 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,0360 1 Норвежская крона 0,1621 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4319 1 Сингапурский доллар 1,2582 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2500 1 Турецкая лира 0,0527 1 Тайваньский доллар 0,0525 1 Таджикский сомони 0,1578 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0419 100 Японских йен 1,0799 1 Новозеландский доллар 1,0451 Золото (1 унция) 3946,1930 Серебро (1 унция) 51,3864 Платина (1 унция) 1767,9065 Палладиум (1 унция) 1548,1730 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.06.2024)