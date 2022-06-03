Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,84%, до 1,8271, курс рубля - на 1,12%, до 0,0271 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8271 1 Российский рубль 0,0271 1 Австралийский доллар 1,2335 1 Аргентинское песо 0,0141 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3544 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1099 100 Вон Республики Корея 0,1371 1 Чешская крона 0,0740 100 Чилийских песо 0,2091 1 Китайский юань 0,2552 1 Датская крона 0,2456 1 Грузинский лари 0,5709 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,1370 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1753 1 Швейцарский франк 1,7747 1 Израильский шекель 0,5120 1 Канадский доллар 1,3522 1 Кувейтский динар 5,5556 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0209 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3876 1 Мексиканское песо 0,0870 1 Молдавский лей 0,0894 1 Египетский фунт 0,0912 1 Норвежская крона 0,1812 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3991 1 Сингапурский доллар 1,2394 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2917 1 Турецкая лира 0,1031 1 Тайваньский доллар 0,0579 1 Таджикский сомони 0,1449 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,3091 1 Новозеландский доллар 1,1143 Золото (1 унция) 3174,8520 Серебро (1 унция) 38,0069 Платина (1 унция) 1737,7740 Палладий (1 унция) 3497,6310 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.06.2022)