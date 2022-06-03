Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,84%, до 1,8271, курс рубля - на 1,12%, до 0,0271 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8271
|
1 Российский рубль
|
0,0271
|
1 Австралийский доллар
|
1,2335
|
1 Аргентинское песо
|
0,0141
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3544
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1099
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1371
|
1 Чешская крона
|
0,0740
|
100 Чилийских песо
|
0,2091
|
1 Китайский юань
|
0,2552
|
1 Датская крона
|
0,2456
|
1 Грузинский лари
|
0,5709
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0219
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1370
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1753
|
1 Швейцарский франк
|
1,7747
|
1 Израильский шекель
|
0,5120
|
1 Канадский доллар
|
1,3522
|
1 Кувейтский динар
|
5,5556
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3876
|
1 Мексиканское песо
|
0,0870
|
1 Молдавский лей
|
0,0894
|
1 Египетский фунт
|
0,0912
|
1 Норвежская крона
|
0,1812
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3991
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2394
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2917
|
1 Турецкая лира
|
0,1031
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0579
|
1 Таджикский сомони
|
0,1449
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,3091
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1143
|
Золото (1 унция)
|
3174,8520
|
Серебро (1 унция)
|
38,0069
|
Платина (1 унция)
|
1737,7740
|
Палладий (1 унция)
|
3497,6310