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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 июня 2022 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,84%, до 1,8271, курс рубля - на 1,12%, до 0,0271 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8271

1 Российский рубль

0,0271

1 Австралийский доллар

1,2335

1 Аргентинское песо

0,0141

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3544

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1099

100 Вон Республики Корея

0,1371

1 Чешская крона

0,0740

100 Чилийских песо

0,2091

1 Китайский юань

0,2552

1 Датская крона

0,2456

1 Грузинский лари

0,5709

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1370

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1753

1 Швейцарский франк

1,7747

1 Израильский шекель

0,5120

1 Канадский доллар

1,3522

1 Кувейтский динар

5,5556

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3876

1 Мексиканское песо

0,0870

1 Молдавский лей

0,0894

1 Египетский фунт

0,0912

1 Норвежская крона

0,1812

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3991

1 Сингапурский доллар

1,2394

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2917

1 Турецкая лира

0,1031

1 Тайваньский доллар

0,0579

1 Таджикский сомони

0,1449

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3091

1 Новозеландский доллар

1,1143

Золото (1 унция)

3174,8520

Серебро (1 унция)

38,0069

Платина (1 унция)

1737,7740

Палладий (1 унция)

3497,6310
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.06.2022)

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